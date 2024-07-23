Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле

Часть туристов взяла в поездку только загранпаспорта. Отказ разместить пассажиров в гостинице поступил от перевозчика, сообщает издание со ссылкой на пермячку. Помимо этого, компания не предоставила положенное при задержке рейса более чем на четыре часа горячее питание.