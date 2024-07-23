Застрявшим в аэропорту Перми пассажирам отказали в размещении в отеле

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
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Updated Сегодня, 03:06
В Перми застрявших в аэропорту «Большое Савино» пассажиров рейса до Антальи не заселили в гостиницу. Причиной стало отсутствие у них российских паспортов, сообщило 59.RU.
Вчера, 22 июля, в краевой столице задержали вылет воздушного судна «Уральских авиалиний» до Антальи на несколько часов. Задержка была обусловлено поздним прибытием самолета. Рейс ожидали 180 человек. По словам пассажиров, не всем были предоставлены еда и размещение в гостинице.
Часть туристов взяла в поездку только загранпаспорта. Отказ разместить пассажиров в гостинице поступил от перевозчика, сообщает издание со ссылкой на пермячку. Помимо этого, компания не предоставила положенное при задержке рейса более чем на четыре часа горячее питание.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что в настоящий момент жалобы пассажиров проверяются. Авиаперевозчик пока не прокомментировал ситуацию.