Арендатора парка Горького в Перми могут привлечь к административной ответственности

Согласно проекту реконструкции зеленых насаждений, включающему плановую замену старых и аварийных деревьев, арендатор должен был посадить 1 тыс. 420 деревьев. Но этого не произошло. В связи с этим, а также с неактуальностью проекта 2017 года 5 июля текущего года управление по экологии направило в парк письмо об отзыве согласования и необходимости разработки нового проекта. Проект 2017 года стал неактуален из-за изменений в законодательстве на краевом (принят Закон Пермского края «Об озелененных территориях Пермского края», регулирующий их сохранение и развитие) и федеральном уровнях — установлены требования к дендроплану и проектной документации.