Арендатора парка Горького в Перми могут привлечь к административной ответственности

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Пользователь парка имени Горького в Перми нарушил режим особо охраняемой природной территории (ООПТ), не соблюдая минимальную долю озеленения (50,6% от площади ООПТ). Помимо этого, новые высадки в парке не проходили проверку на соответствие необходимым требованиям для ООПТ и законодательства. Как рассказали в пресс-службе администрации города, в адрес управления по экологии соответствующие уведомления не поступали.
В городском управлении по экологии рассказали, что сейчас в парке им. Горького заактировано и принято в качестве компенсационных посадок девять деревьев и 1 тыс. 219 кустарников. Вместе с этим за последние четыре года в парке снесли 101 дерево.
Согласно проекту реконструкции зеленых насаждений, включающему плановую замену старых и аварийных деревьев, арендатор должен был посадить 1 тыс. 420 деревьев. Но этого не произошло. В связи с этим, а также с неактуальностью проекта 2017 года 5 июля текущего года управление по экологии направило в парк письмо об отзыве согласования и необходимости разработки нового проекта. Проект 2017 года стал неактуален из-за изменений в законодательстве на краевом (принят Закон Пермского края «Об озелененных территориях Пермского края», регулирующий их сохранение и развитие) и федеральном уровнях — установлены требования к дендроплану и проектной документации.
Новые высадки, которые пользователь парка отмечает как компенсационные (не считая девять деревьев и 1 тыс. 219 кустарников), не проходили согласование с комиссией и актировку. Следовательно, они не могут быть признаны компенсационными. Комиссия из представителей администрации района и управления по экологии проверит высадки на соответствие необходимым требованиям для ОООПТ и действующему законодательству. Требования необходимо соблюдать для формирования устойчивых насаждений и максимальной приживаемости саженцев.
Предварительный осмотр новых саженцев показал, что они не соответствуют правилам благоустройства. Взамен одного снесенного дерева арендатор должен был посадить три саженца деревьев той же породы или одного саженца той породы, дерево которой было вырублено, но с учетом следующих требований:
Можно заменить деревья кустарниками в случае, если плотность расположения деревьев превышает рекомендуемые показатели. В таком случае дерево заменяется кустарниками в соотношении 1:8. Комиссия окончательно решит, будут ли новые высадки считаться компенсационными, после проведения обследования.
По факту нарушения режима ООПТ управление экологии составило протокол. Пользователь парка может быть привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф. Протокол рассмотрит административная комиссия Свердловского района.