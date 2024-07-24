Беременную жительницу Краснокамска возили по больницам, пока у нее не умер ребенок

После УЗИ врачи сказали, что роды еще не начались, а аппендицит здесь не оперируют, поэтому пациентку повезли в хирургию. Но вместо краевой больницы девушку увезли обратно в Краснокамск. Там ей сделали рентген, а затем снова повезли в Пермскую краевую больницу. Там она попала в операционный блок, где и проводили операцию.