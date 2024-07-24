Беременную жительницу Краснокамска возили по больницам, пока у нее не умер ребенок

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Жительница Краснокамска добилась возбуждения уголовного дела после смерти ребенка во время беременности. Это произошло после того, как врачи возили ее по больницам с подозрением на аппендицит, сообщает «КП-Пермь».
В середине ноября 2023 года женщина ощутила сильную боль и вызвала скорую помощь. Пациентку повезли в перинатальный центр, однако фельдшер скорой сказала, что у будущей мамы подозрение на аппендицит.
После УЗИ врачи сказали, что роды еще не начались, а аппендицит здесь не оперируют, поэтому пациентку повезли в хирургию. Но вместо краевой больницы девушку увезли обратно в Краснокамск. Там ей сделали рентген, а затем снова повезли в Пермскую краевую больницу. Там она попала в операционный блок, где и проводили операцию.
Девушка провела без сознания несколько дней, а после выхода из наркоза, узнала, что ребенок умер.
Только спустя восемь месяцев супругам удалось добиться возбуждения уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Пока что обвинение никому не предъявили. Женщина же считает, что уголовное дело необходимо возбудить по другой статье «о неоказании помощи больному», поскольку ее буквально таскали по больницам из города в город несколько часов.
Properm.ru направило запрос в региональный Минздрав. Ответ на него ожидается.