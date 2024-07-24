Чудом остался жив. Раненного топором на «Зове Пармы» участника СВО прооперировали

Женщина рассказала, что родственники сами увезли Алексея (так зовут потерпевшего) в соликамскую больницу, где ему сделали КТ и МРТ. «Он, видимо, был в шоке и говорил, что чувствует себя нормально, только голова болела. Он уехал домой. На следующий день ему стало плохо. Он снова поехал в больницу. Врачи были удивлены, что он остался жив после такой травмы. У него был двойной перелом черепной коробки. Осколок кости и воздух попали внутрь», — рассказала сестра участника СВО.