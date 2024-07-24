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Чудом остался жив. Раненного топором на «Зове Пармы» участника СВО прооперировали

Чудом остался жив. Раненного топором на «Зове Пармы» участника СВО прооперировали

24 июля 2024, 09:45
Фото: properm.ru
Врачи были удивлены, что мужчина выжил после такой травмы.

Участник СВО, которого ударил топором по голове один из гостей фестиваля «Зов Пармы» под Чердынью, прооперирован. Врачи были удивлены, что мужчина выжил после такой травмы, пишет «АиФ-Пермь» со ссылкой на сестру пострадавшего Людмилу.

Женщина рассказала, что родственники сами увезли Алексея (так зовут потерпевшего) в соликамскую больницу, где ему сделали КТ и МРТ. «Он, видимо, был в шоке и говорил, что чувствует себя нормально, только голова болела. Он уехал домой. На следующий день ему стало плохо. Он снова поехал в больницу. Врачи были удивлены, что он остался жив после такой травмы. У него был двойной перелом черепной коробки. Осколок кости и воздух попали внутрь», — рассказала сестра участника СВО.

В понедельник, 22 июля Алексею сделали операцию в Березниках. Специально для этого туда из Перми приехал нейрохирург. Пока пострадавший мужчина находится в реанимации. Дома на его выздоровление надеются жена и двое маленьких детей.

ЧП произошло в минувшие выходные на фестивале «Зов Пармы» в селе Серегово. Рано утром 21 июля 35-летний мужчина кинулся с топором на двух молодых людей. Один из них от госпитализации отказался. Нападавший задержан, в отношение него возбуждено уголовное дело по факту нанесения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц.

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#Происшествия#Военная операция на Украине#Пермский край#Чердынь#Сво#Фестиваль
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