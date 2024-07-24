Чудом остался жив. Раненного топором на «Зове Пармы» участника СВО прооперировали

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Updated Сегодня, 09:59
Участник СВО, которого ударил топором по голове один из гостей фестиваля «Зов Пармы» под Чердынью, прооперирован. Врачи были удивлены, что мужчина выжил после такой травмы, пишет «АиФ-Пермь» со ссылкой на сестру пострадавшего Людмилу.
Женщина рассказала, что родственники сами увезли Алексея (так зовут потерпевшего) в соликамскую больницу, где ему сделали КТ и МРТ. «Он, видимо, был в шоке и говорил, что чувствует себя нормально, только голова болела. Он уехал домой. На следующий день ему стало плохо. Он снова поехал в больницу. Врачи были удивлены, что он остался жив после такой травмы. У него был двойной перелом черепной коробки. Осколок кости и воздух попали внутрь», — рассказала сестра участника СВО.
В понедельник, 22 июля Алексею сделали операцию в Березниках. Специально для этого туда из Перми приехал нейрохирург. Пока пострадавший мужчина находится в реанимации. Дома на его выздоровление надеются жена и двое маленьких детей.
ЧП произошло в минувшие выходные на фестивале «Зов Пармы» в селе Серегово. Рано утром 21 июля 35-летний мужчина кинулся с топором на двух молодых людей. Один из них от госпитализации отказался. Нападавший задержан, в отношение него возбуждено уголовное дело по факту нанесения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух или более лиц.