Эндокринолог заявила, что сахарный диабет можно распознать при анализе голоса

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Необычный способ диагностики сахарного диабета объяснила доктор медицинских наук Зухра Павлова. Специалист отметила, что канадские ученые в ходе эксперимента протестировали несколько сот добровольцев. При этом ⅔ из них страдали сахарным диабетом.
После анализа данных выяснилось, что у пациентов с диабетом 2-го типа отмечаются изменения голоса. В течение 14 дней ИИ анализировал записанные на диктофон фразы, которые добровольцы произносили в рамках тестов. Нейросеть заметила изменения по 14 критериям, пишет ИА RuNews24.ru.
Так, у мужчин усиливалось дрожание и громкость, а у женщин — высота. Нередко отмечается хрип и даже исчезновение голоса. Все дело в высокой концентрации глюкозы, которая приводит к повреждению голосовых связок.
Косвенными признаками диабета также являются симптомы тревожности или депрессии, когда изменения голоса становятся более выраженными.
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