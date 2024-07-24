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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 08:28

Updated Сегодня, 08:28

Эндокринолог заявила, что сахарный диабет можно распознать при анализе голоса

24 июля 2024, 07:21
Как стало известно, у части пациентов отмечаются существенные изменения голоса.

Необычный способ диагностики сахарного диабета объяснила доктор медицинских наук Зухра Павлова. Специалист отметила, что канадские ученые в ходе эксперимента протестировали несколько сот добровольцев. При этом ⅔ из них страдали сахарным диабетом.

После анализа данных выяснилось, что у пациентов с диабетом 2-го типа отмечаются изменения голоса. В течение 14 дней ИИ анализировал записанные на диктофон фразы, которые добровольцы произносили в рамках тестов. Нейросеть заметила изменения по 14 критериям, пишет ИА RuNews24.ru.

Так, у мужчин усиливалось дрожание и громкость, а у женщин — высота. Нередко отмечается хрип и даже исчезновение голоса. Все дело в высокой концентрации глюкозы, которая приводит к повреждению голосовых связок.

Косвенными признаками диабета также являются симптомы тревожности или депрессии, когда изменения голоса становятся более выраженными.

Важно! Информация носит ознакомительный характер и не является врачебной рекомендацией.

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