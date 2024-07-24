«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о возможности сделать вклад в сохранение природы

Электронные расчетные документы — это удобно: квитанция не затеряется в потоке корреспонденции, будет доступна для проведения оплаты при отъезде клиента в отпуск или на дачу, а значит позволит избежать просрочек по оплате тепла и горячей воды. Кроме того, отказ от получения бумажной квитанции позволяет сохранить деревья, которые используются при изготовлении бумаги.