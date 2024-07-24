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Из-за погоды в Пермском крае перенесли соревнования на воздушных шарах и фестиваль

Из-за погоды в Пермском крае перенесли соревнования на воздушных шарах и фестиваль

24 июля 2024, 08:58
Фото: 1MI
Всему виной ветер и дождь.

В Пермском крае из-за плохой погоды пришлось перенести сразу два мероприятия, связанных с воздухоплаванием. Соревнования и арт-фестиваль должны были пройти в ближайшие выходные, но им помешали ветер и дождь.

С 25 по 28 июля в селе Посад Кишертского района должны были пройти соревнования по воздухоплаванию. Их перенесли на сентябрь, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-атташе Федерации воздухоплавания Пермского края Андрея Маковеева. Точные даты пока неизвестны

Арт-фестиваль «Дыхание ветра» должен был состояться в деревне Пеньки Кишертского района 27–28 июля. Его перенесли на 10–11 августа. «Мы заботимся о гостях нашего фестиваля и хотим, чтобы их пребывание было комфортным и приятным. Поскольку все мероприятия в рамках фестиваля проходят на открытом воздухе на горе, было принято решение о переносе, чтобы гости смогли насладиться программой в более приятную погоду», — говорится на странице фестиваля.

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#Прогноз погоды#Пермский край#Погода#Фестиваль#Соревнования#Воздухоплавание#Воздушные шары
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