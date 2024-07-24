Из-за погоды в Пермском крае перенесли соревнования на воздушных шарах и фестиваль

Арт-фестиваль «Дыхание ветра» должен был состояться в деревне Пеньки Кишертского района 27–28 июля. Его перенесли на 10–11 августа. «Мы заботимся о гостях нашего фестиваля и хотим, чтобы их пребывание было комфортным и приятным. Поскольку все мероприятия в рамках фестиваля проходят на открытом воздухе на горе, было принято решение о переносе, чтобы гости смогли насладиться программой в более приятную погоду», — говорится на странице фестиваля.