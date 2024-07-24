Из-за погоды в Пермском крае перенесли соревнования на воздушных шарах и фестиваль

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Published Сегодня, 08:58
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В Пермском крае из-за плохой погоды пришлось перенести сразу два мероприятия, связанных с воздухоплаванием. Соревнования и арт-фестиваль должны были пройти в ближайшие выходные, но им помешали ветер и дождь.
С 25 по 28 июля в селе Посад Кишертского района должны были пройти соревнования по воздухоплаванию. Их перенесли на сентябрь, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-атташе Федерации воздухоплавания Пермского края Андрея Маковеева. Точные даты пока неизвестны
Арт-фестиваль «Дыхание ветра» должен был состояться в деревне Пеньки Кишертского района 27–28 июля. Его перенесли на 10–11 августа. «Мы заботимся о гостях нашего фестиваля и хотим, чтобы их пребывание было комфортным и приятным. Поскольку все мероприятия в рамках фестиваля проходят на открытом воздухе на горе, было принято решение о переносе, чтобы гости смогли насладиться программой в более приятную погоду», — говорится на странице фестиваля.