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Антон Киряков со знаменитым железным «Лыжником»

Кунгурский скульптор и автор фигуры «Лыжник» откроет парк кованых скульптур

24 июля 2024, 06:16
Фото: соцсети Антона Кирякова
Антон Киряков со знаменитым железным «Лыжником»
В музее будет организовано более 30 арт-объектов.
Сюжет
Кунгур

В Кунгуре откроется парк-музей кованых скульптур под руководством кузнеца Антона Кирякова. В музее будет организовано более 30 различных арт-объектов, а также старинная кузница и сувенирная лавка. В будущем автор планирует открыть необычный квест «Железный трон», пишет ИА «Текст».

Также посетители парка смогут остановится в гостевых домиках. А проект планируется реализовать вблизи лыжной базы «Снежинка».

«Идея проекта назрела ещё осенью прошлого года и до сих пор не давала мне покоя. Здесь будет организовано много интересного. Надо начинать с малого, а первый колышек я уже вбил», — поделился Антон Киряков.

Кунгурский скульптор Антон Киряков стал известным благодаря скульптуре «Лыжник», которая осенью прошлого года буквально взорвала интернет. Помимо этого, кузнец своими руками создал арт-объект из 100 тысяч гвоздей, который посвятил 360-летию Кунгура. Сейчас автор готовит новый проект — железный трон по сюжету сериала «Игра Престолов».

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#Арт-объекты#Кунгур#Лыжник#Скульптор#Сувениры#Квест#Антон Киряков
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