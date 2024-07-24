Кунгурский скульптор и автор фигуры «Лыжник» откроет парк кованых скульптур

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В Кунгуре откроется парк-музей кованых скульптур под руководством кузнеца Антона Кирякова. В музее будет организовано более 30 различных арт-объектов, а также старинная кузница и сувенирная лавка. В будущем автор планирует открыть необычный квест «Железный трон», пишет ИА «Текст».
Также посетители парка смогут остановится в гостевых домиках. А проект планируется реализовать вблизи лыжной базы «Снежинка».
«Идея проекта назрела ещё осенью прошлого года и до сих пор не давала мне покоя. Здесь будет организовано много интересного. Надо начинать с малого, а первый колышек я уже вбил», — поделился Антон Киряков.
Кунгурский скульптор Антон Киряков стал известным благодаря скульптуре «Лыжник», которая осенью прошлого года буквально взорвала интернет. Помимо этого, кузнец своими руками создал арт-объект из 100 тысяч гвоздей, который посвятил 360-летию Кунгура. Сейчас автор готовит новый проект — железный трон по сюжету сериала «Игра Престолов».