Кузбасс стал одним из регионов с наибольшей активностью клещей в 2024 году

Больше всего пострадавших было в девяти регионах — это Кемеровская, Свердловская, Кировская, Иркутская, Томская, Новосибирская области, Пермский и Красноярский края, а также Удмуртская Республика. В субъектах РФ продолжается акарицидная обработка. Сейчас она проведена почти на 200 тыс. га территории страны. По статистике на конец июня в Кузбассе от клещей пострадали почти 19 тыс. жителей.