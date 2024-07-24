Кузбасс стал одним из регионов с наибольшей активностью клещей в 2024 году

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Кемеровская область стала одним из регионов России с наибольшей активностью клещей в сезоне 2024 года. Всего в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей в текущем году обратились более 319 тыс. россиян, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на данные пресс-службы Роспотребнадзора.
Больше всего пострадавших было в девяти регионах — это Кемеровская, Свердловская, Кировская, Иркутская, Томская, Новосибирская области, Пермский и Красноярский края, а также Удмуртская Республика. В субъектах РФ продолжается акарицидная обработка. Сейчас она проведена почти на 200 тыс. га территории страны. По статистике на конец июня в Кузбассе от клещей пострадали почти 19 тыс. жителей.