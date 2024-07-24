properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Кузбасс стал одним из регионов с наибольшей активностью клещей в 2024 году

Кузбасс стал одним из регионов с наибольшей активностью клещей в 2024 году

24 июля 2024, 09:40
Фото: Изображение Midjourney
Всего от нападения паразитов пострадали более 300 тыс. россиян с начала сезона.

Кемеровская область стала одним из регионов России с наибольшей активностью клещей в сезоне 2024 года. Всего в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей в текущем году обратились более 319 тыс. россиян, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на данные пресс-службы Роспотребнадзора.

Больше всего пострадавших было в девяти регионах — это Кемеровская, Свердловская, Кировская, Иркутская, Томская, Новосибирская области, Пермский и Красноярский края, а также Удмуртская Республика. В субъектах РФ продолжается акарицидная обработка. Сейчас она проведена почти на 200 тыс. га территории страны. По статистике на конец июня в Кузбассе от клещей пострадали почти 19 тыс. жителей.

#Общество#Клещи#Роспотребнадзор
Подпишитесь
Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми отправили в колонию
Сегодня, 07:16
Из-за погоды в Пермском крае перенесли соревнования на воздушных шарах и фестиваль
Сегодня, 08:58
На благоустройство жилой застройки Перми потратят 97 миллионов
Сегодня, 07:56
Видео. Вышел тизер сериала «Юг» с юным актером «Слова пацана» из Лысьвы в главной роли
Сегодня, 06:39
Кунгурский скульптор и автор фигуры «Лыжник» откроет парк кованых скульптур
Сегодня, 06:16
В зоопарке Перми родились котята снежного барса
Сегодня, 06:24