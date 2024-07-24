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На благоустройство жилой застройки Перми потратят 97 миллионов

На благоустройство жилой застройки Перми потратят 97 миллионов

24 июля 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
Предполагается ремонт городских автомобильных дорог и тротуаров.

МКУ «Содержание объектов благоустройства» объявило аукцион на право благоустройства индивидуальной жилой застройки на территории Перми. Стоимость контракта составила 97 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать 38,4 тыс. кв. м. дорог и 3 тыс. кв. м. тротуаров на территориях семи районов города и поселка Новые ляды. На обустройство улично-дорожной сети исполнителю дается 47 рабочих дней с даты заключения контракта.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 августа. Победить торгов станет известен 16 августа.

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#Пермь#Госзакупки#Дороги#Благоустройство#Аукцион#Тротуары
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