На благоустройство жилой застройки Перми потратят 97 миллионов

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
МКУ «Содержание объектов благоустройства» объявило аукцион на право благоустройства индивидуальной жилой застройки на территории Перми. Стоимость контракта составила 97 миллионов рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать 38,4 тыс. кв. м. дорог и 3 тыс. кв. м. тротуаров на территориях семи районов города и поселка Новые ляды. На обустройство улично-дорожной сети исполнителю дается 47 рабочих дней с даты заключения контракта.
Подать заявку на участие в конкурсе можно до 13 августа. Победить торгов станет известен 16 августа.