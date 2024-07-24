На благоустройство жилой застройки Перми потратят 97 миллионов

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит отремонтировать 38,4 тыс. кв. м. дорог и 3 тыс. кв. м. тротуаров на территориях семи районов города и поселка Новые ляды. На обустройство улично-дорожной сети исполнителю дается 47 рабочих дней с даты заключения контракта.