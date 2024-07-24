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Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

На горизонте новых трудовых сил. Индийцы сменяют узбеков, таджиков и киргизов

На горизонте новых трудовых сил. Индийцы сменяют узбеков, таджиков и киргизов

24 июля 2024, 14:04
Фото: ideogram.ai
Недостатки и преимущества трудовых мигрантов из Южной Азии.

Российский агросектор столкнулся с недостатком рабочей силы и начал привлекать трудовые ресурсы из Индии и Шри-Ланки взамен уходящих в другие отрасли работников из среднеазиатских республик бывшего СССР. Отличия между работниками из Южной Азии и обычными трудовыми мигрантами были выяснили журналисты «Новых Известий».

Для чего индусы едут в Россию

Разница в оплате труда между Россией и Индией складывается в пользу первой. Согласно данным портала «ГородРабот.ру», средняя зарплата сельскохозяйственных работников в России в 2023 году составляла 45 660 рублей, при том что сумма в 50 000 рублей в вакансиях встречается чаще всего.

В то же время, средняя зарплата в Индии в прошлом году составляла 11 160 рублей, хотя в небольших компаниях доходы могут быть намного ниже — всего 6900 рублей, и статистика не всегда отражает реальность. В Индии в 2012 году работали около 487 млн рабочих, более 94% из них были заняты на некорпоративных, неорганизованных предприятиях, где оплата труда может быть даже в виде миски риса.

Однако это не означает, что индийцы сделают однозначный выбор в пользу России. На деле, отечественные работодатели далеко не единственные, кто борется за доступную рабочую силу. Мигранты из Пакистана и Индии вхожи в трудовые рынки Средней Азии.

— Десятки тысяч рабочих уже нашли работу в других странах, это теперь реальность. Индийцы строят небоскребы в Астане, а тысячи швейников работают в Бишкеке, — поделился политолог Денис Бердаков с Vesti.kg.

В Кыргызстане, например, растет швейная промышленность, и не хватает кадров. «Даже за тысячу долларов сложно найти швею с опытом работы пять лет и выше. Все, кто мог, уже работают или у нас, или за рубежом», — рассказал эксперт.

Израильские компании начинают заменять палестинских работников на индийцев, напоминает газета The Washington Post. Здесь речь идет о десятках тысяч человек. Индийцы также активно мигрируют в Армению, где в среднем заработная плата около 600 долларов. Таким образом, востребованные рабочие будут выбирать те страны, где их ждут более выгодные условия.

Справятся ли наши работодатели с индийскими сотрудниками

Канадский предприниматель Гарри Таранофф, имеющий опыт работы на предприятиях с индийским персоналом в Ванкувере продолжительностью более 20 лет, признается в следующем: «Не стоит ожидать от них чего-то хорошего…».

Гарри утверждает, что «индийские рабочие живут в долг, платят проценты ростовщикам и мало эффективны по сравнению с рабочей силой из других стран.» Особенность индийских сотрудников заключается в их отношении к времени. Их медлительность иногда приводит к переработкам и затягивает выполнение задач. Их стандартный ответ на замечания начальства может быть типичным:

— Понимаешь, как выполнить задачу?

— Да.

— Но сделал неправильно.

— Да…

Для удобства сотрудничества с индийским персоналом рекомендуется общаться через бригадиров, которые привыкли к особенностям национальной культуры и обычаев. Хотя уровень образования у многих индийских рабочих низок, привлечение их в Россию не гарантирует их долгосрочного пребывания здесь. Тем не менее, работодатели должны быть готовы к предоставлению их жилья.

Привлечение индийских работников может иметь свои преимущества, такие как их стабильность, отсутствие агрессии и низкий уровень преступности. Обычно они не стремятся остаться за границей надолго и рассматривают трудовую миграцию как средство заработка денег, не требуя интеграции в местное общество.

Индусы и белые женщины: культурные различия

Индийцы смотрят на белокожих женщин как на богинь — недостижимых, прекрасных, очаровательных и волшебных. Завораживание светлой кожи прослеживается даже в индуистской религии, где даже бог Шива был влюблен в темнокожую Парвати, но только благодаря божественным чарам она смогла приобрести светлую кожу и покорить своего супруга.

Секс и рождение светлокожих детей от белой женщины — это мечта многих индийских мужчин. Из тысяч индианок лишь единицы считаются привлекательными, в то время как каждая десятая русская считается красавицей, что создаёт недостаток красоты в индийском обществе.

Индийское сознание нацелено на идеал моногамии, где женщина принадлежит одному мужчине на протяжении всей жизни, и ревность воспринимается как проявление любви. Индийские культурные влияния, включая фильмы и традиции, учат детей, что ревность — это естественное проявление любви. Напряженное сочетание этих убеждений делает для индийца невыносимым факт, что его русская партнерша имела связи до него и поддерживает дружеские отношения с мужчинами.

В результате индиец страдает от ревности и заставляет страдать свою русскую спутницу, стремясь изменить ее поведение и ограничить общение с мужчинами, включая бывших партнеров. Он обвиняет ее в разврате, требует отказаться от предыдущих отношений, настаивает на домашних обязанностях и отказе от прошлой самостоятельности, по сути, пытаясь превратить русскую жену в индийскую и стереть те качества, которые привлекли его к ней.

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#Россия#Сельское хозяйство#Трудовая миграция#Индийцы#Культурные различия
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