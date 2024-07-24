На горизонте новых трудовых сил. Индийцы сменяют узбеков, таджиков и киргизов

В то же время, средняя зарплата в Индии в прошлом году составляла 11 160 рублей, хотя в небольших компаниях доходы могут быть намного ниже — всего 6900 рублей, и статистика не всегда отражает реальность. В Индии в 2012 году работали около 487 млн рабочих, более 94% из них были заняты на некорпоративных, неорганизованных предприятиях, где оплата труда может быть даже в виде миски риса.