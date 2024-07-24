На Пермский марафон зарегистрировались свыше 10 тысяч участников

Больше всего слотов было выкуплено на дистанцию в 3 км — 2950 слотов. Второй по популярности среди бегунов стала дистанция на 10 км — 2950 слотов, свободными остались еще 400. На 21 км зарегистрировались 1150 человек (свободно 450 слотов), а на марафон — 480 человек (осталось 280 слотов). На детский забег заявилось 990 юных спортсменов. Также был завершен приём заявок на заезд на колясках 300 метров — участие примут 50 человек.