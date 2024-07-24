properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

На Пермский марафон зарегистрировались свыше 10 тысяч участников

На Пермский марафон зарегистрировались свыше 10 тысяч участников

24 июля 2024, 10:31
Фото: tg-канал Эдуард Соснин
Мероприятие пройдет 7–8 сентября.

Регистрацию на Пермский марафон прошло уже более 10 тыс. участников. До конца регистрации на спортивное мероприятие осталось 50 дней, сообщил в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.

Больше всего слотов было выкуплено на дистанцию в 3 км — 2950 слотов. Второй по популярности среди бегунов стала дистанция на 10 км — 2950 слотов, свободными остались еще 400. На 21 км зарегистрировались 1150 человек (свободно 450 слотов), а на марафон — 480 человек (осталось 280 слотов). На детский забег заявилось 990 юных спортсменов. Также был завершен приём заявок на заезд на колясках 300 метров — участие примут 50 человек.

Событие состоится в Перми 7–8 сентября. Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин получат по 500 тыс. рублей, если пробегут дистанцию не дольше установленного организаторами времени.

Читайте также:
Талисманом Пермского марафона в этом году станет выдраВ пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центрБК «Парма» попал в компанию к трем другим клубам Единой лиги ВТБ
#Спорт#Пермь#Бег#Регистрация#Награда#Пермский марафон#Соревнования#Победители#Участники#Дистанция
Подпишитесь
Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми отправили в колонию
Сегодня, 07:16
Из-за погоды в Пермском крае перенесли соревнования на воздушных шарах и фестиваль
Сегодня, 08:58
На благоустройство жилой застройки Перми потратят 97 миллионов
Сегодня, 07:56
Видео. Вышел тизер сериала «Юг» с юным актером «Слова пацана» из Лысьвы в главной роли
Сегодня, 06:39
Кунгурский скульптор и автор фигуры «Лыжник» откроет парк кованых скульптур
Сегодня, 06:16
В зоопарке Перми родились котята снежного барса
Сегодня, 06:24