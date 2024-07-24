На Пермский марафон зарегистрировались свыше 10 тысяч участников

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Регистрацию на Пермский марафон прошло уже более 10 тыс. участников. До конца регистрации на спортивное мероприятие осталось 50 дней, сообщил в своем телеграм-канале глава Перми Эдуард Соснин.
Больше всего слотов было выкуплено на дистанцию в 3 км — 2950 слотов. Второй по популярности среди бегунов стала дистанция на 10 км — 2950 слотов, свободными остались еще 400. На 21 км зарегистрировались 1150 человек (свободно 450 слотов), а на марафон — 480 человек (осталось 280 слотов). На детский забег заявилось 990 юных спортсменов. Также был завершен приём заявок на заезд на колясках 300 метров — участие примут 50 человек.
Событие состоится в Перми 7–8 сентября. Победители марафонской дистанции среди мужчин и женщин получат по 500 тыс. рублей, если пробегут дистанцию не дольше установленного организаторами времени.