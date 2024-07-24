«Нет возможности на что-то повлиять». Пермяки больше месяца живут без горячей воды

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Так, в редакцию Properm.ru обратилась жительница дома по ул. Звонарева, 2 Ольга. Она говорит, что горячего водоснабжения нет уже больше месяца — опрессовка началась 1 июля текущего года и продлится как минимум до 20:00 2 августа.
«У „Т Плюс“ — контакт-центр, у которого „лапки“, они могут только принять жалобу. А жалоба будет рассматриваться до 30 дней… Все улицы Юрша и Пономарева в ямах больше недели, а вокруг никогда никого, в разное время там хожу, ни разу не видела работников. Замечательный ремонт!», — возмущена Ольга. По ее словам, у контакт-центра «нет технической возможности на что-то повлиять».
По словам девушки, у них в доме должны были отключить горячую воду 28 июня, а затем перенесли дату начала опрессовки на 1 июля. Всего отключение должно было продлиться дор 14 июля. Однако на дворе уже 28 июля, а горячее водоснабжение так и не вернули. Ольга говорит, что отправила жалобу в «Т Плюс», ее обещают рассмотреть до 19 августа.
Жители микрорайона Новоплоский в Индустриальном районе Перми тоже успели удивиться долгим отключениям, но в начале лета. В многоквартирном доме на ул. Льва Толстого, 2 с 9:00 23 мая не было горячей воды. Ее планировалось включить 6 июня, однако этого не произошло. Неудобства пришлись на самый разгар жаркой погоды.
При этом сроки неоднократно переносились — сначала до 11 июня, потом — до 14-го, 17-го, 21 июня… В радиусе 500 метров от дома прибавлялось раскопанных до трубопровода мест, но ожидание продолжалось. Рабочие искали дефекты на сетях и находили все новые места, требующие ремонта.
Корреспондент Properm.ru обращалась в пресс-службу Пермского филиала «Т Плюс», на что ей неизменно отвечали: идет поиск дефектов. Так как коммуникации проходят под землей, процесс сложный и долгий. Но рано утром 21 июня горячую воду все же включили, хотя сначала говорили, что дадут 24 июня. Итого: четыре недели неудобств.
В региональном центре стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» по городу Перми пояснили Properm.ru, что гидравлические испытания теплосетей необходимы, чтобы проверить трубопроводы на способность нести нагрузку по давлению. Это необходимо для надежной и стабильной подачи тепла и горячей воды пермякам.
Именно во время таких работ на участке тепловой магистрали были выявлены дополнительные дефекты. Как в микрорайоне Новоплоский, так и на Садовом. Поэтому сроки завершения работ были вынужденно продлены.
«При принятии решения о продлении срока ремонтов энергетики руководствуются федеральными нормами и правилами промышленной безопасности. Для безопасности жителей запуск в эксплуатацию трубопроводов и оборудования с наличием дефектов запрещён, так как вызывает риск подтопления жилых домов и социальных объектов. Энергетики понимают важность обеспечения горожан коммунальным ресурсом и прикладывают максимум усилий для скорейшего завершения всех работ», — пояснили Properm.ru в Пермском филиале ПАО «Т Плюс».
Теплоэнергетики сообщают, что для усиления работ на участке в микрорайоне Садовый сейчас привлечены дополнительные бригады с других производственных площадок Пермского филиала компании. Работы по устранению дефектов включают в себя множество стадий: раскопки, опорожнение тепломагистрали, согласование с администрацией, поиск и устранение дефектов, а также восстановление благоустройства.