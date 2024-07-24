«Нет возможности на что-то повлиять». Пермяки больше месяца живут без горячей воды

«У „Т Плюс“ — контакт-центр, у которого „лапки“, они могут только принять жалобу. А жалоба будет рассматриваться до 30 дней… Все улицы Юрша и Пономарева в ямах больше недели, а вокруг никогда никого, в разное время там хожу, ни разу не видела работников. Замечательный ремонт!», — возмущена Ольга. По ее словам, у контакт-центра «нет технической возможности на что-то повлиять».