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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

freepik.com

Оператор билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах

24 июля 2024, 06:34
Фото: www.freepik.com/free-photo/adult-woman-talking-phone_6426828.htm#fromView=search&page=9&position=28&uuid=7e5a35ac-eb83-4cb4-b09e-04ddf5685bce
freepik.com
Защита от спама и мошенничества доступна клиентам билайна абсолютно бесплатно.

Оператор билайн обновил сервис «Моя безопасность». Теперь он защищает от телефонного мошенничества в самых популярных мессенджерах — Telegram , WhatsApp * и Viber. Клиенты билайна могут активировать его в мобильном приложении оператора, это бесплатно.

После предоставления доступа к идентификации и блокировке вызовов в настройках мобильного телефона, приложение обновит базу спамеров и мошенников с учетом их активности в мессенджерах.

Антифрод-платформа билайна мгновенно сверяет поступающие абоненту вызовы с актуальной базой данных самого оператора и его партнеров по борьбе с телефонным мошенничеством, включая данные Сбера и регуляторов рынка. В случае, если телефонный номер в этой базе промаркирован как однозначно мошеннический, входящие звонки с него будут заблокированы. В остальных случаях — помечены, как потенциально опасные, как в обычной сети, так и в мессенджерах. Защита от спама и мошенничества доступна клиентам билайна абсолютно бесплатно.

По данным TelecomDaily, каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников в мессенджерах. Согласно данным билайна, эта проблема сегодня стоит еще острее — более 50% всех мошеннических атак проводится именно через мессенджеры, чаще всего в Viber и WhatsApp .

Светлана Кирсанова, заместитель генерального директора, руководитель розничного бизнеса билайна:

— Смещение мошеннических атак в мессенджеры логично, ведь мы в билайне, как и другие операторы, предприняли много усилий для решения этой проблемы в обычной сотовой сети. Появление защиты от мошенничества в мессенджерах — логичный шаг по обеспечению безопасности наших клиентов. Мы выстраиваем процессы защиты antifraud by design: если есть минимальная возможность помочь клиенту, мы делаем это немедленно, без навязывания дополнительных сервисов и услуг. Анализируем аномалии, создаем дополнительные периметры защиты и выстраиваем обмен информацией с банками и регуляторами рынка для обеспечения межотраслевой защиты.

Мошенники используют различные психологические приемы, такие как создание ощущения срочности или дефицита, а также игру на эмоциях, чтобы манипулировать людьми. Жертве дают понять, что она должна принять решение максимально быстро. Чтобы не стать жертвой мошенников, важно сохранять бдительность, критически оценивать поступающие информацию и предложения и не сообщать личные данные, коды из смс и пароли. Если звонок вызывает у вас подозрения, лучше всего положить трубку и перезвонить в банк или своему оператору самостоятельно. Если вы уже передали мошенникам какую-либо информацию, незамедлительно обратитесь в Группу быстрого реагирования билайна по номеру 0611 или через чат в мобильном приложении, где вам оперативно помогут реальные сотрудники поддержки оператора.

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*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

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