Остались родители, сестры и жена. На СВО погиб 45-летний уроженец села Елово

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Published Сегодня, 07:57
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В Еловском округе простятся с Вячеславом Кочевым, который погиб в ходе СВО на территории Украины. Об этом сообщили в администрации Еловского округа.
Вячеслав Юрьевич Кочев родился 29 июля 1979 года в селе Дуброво Еловского округа. Учился в Дубровской средней школе. А в 1997 году мужчину призвали в ряды Российской Армии.
Он служил командиром и в сентябре 1999 года его отправили в командировку на Северный Кавказ, где принимал участие в контртеррористической операции. Попал в плен, но смог вернуться домой живым. После боевых действий жил в Шульдихе и работал рыбаком.
Контракт с Минобороны подписал 2 октября 2023 года и отправился в зону боевых действий. Воевал в качестве стрелка парашютно-десантной роты парашютно-десантного батальона. И получил значок гвардейца.
15 июля при выполнении боевых задач младший сержант Кочев погиб в бою и был награжден орденом Мужества посмертно. У него остались родители, сестры и жена.
Прощание с Вячеславом Кочевым состоится в четверг, 25 июля в 12:30 в Шульдихинском сельском Доме досуга. В 13:00 пройдет отпевание в храме Святой Троицы села Дуброво.