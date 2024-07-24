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Пермский общественник не смог обжаловать свой арест

Пермский общественник не смог обжаловать свой арест

24 июля 2024, 12:24
Фото: properm.ru
Роман Юшков не смог доказать, что в песне группы «Гомофобия» нет призывов к ненависти к цыганам и гомосексуалистам*.

Пермский общественник Роман Юшков вышел из-под административного ареста, где он провел назначенные ему пять суток (до 10:30 22 июля) за возбуждение в окружающих ненависти и вражды к цыганам и гомосексуалистам. «Вышел на свободу после ареста, и скажу вам, что мир, когда смотришь на него не сквозь решётку, не так уж плох!» — написал он в социальных сетях.

Юшков попытался оспорить назначенное ему Дзержинским районным судом наказание в Пермском краевом суде, но безуспешно.

Общественника привлекли к ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за исполненного им клипа с названием «Антифашистская песня». В данном произведении упоминаются не только цыгане, евреи и представители ЛГБТ* (международное движение ЛГБТ в России запрещено и признано экстремистским), но и другие национальные и социальные группы. Сделанное экспертами МВД исследование указывает на звучащие в клипе призывы к насильственным действиям в отношении представителей этих групп.

Первое уголовное дело в отношении Юшкова было возбуждено в 2017 году. Активист сделал в соцсетях репост статьи мурманского писателя. В сентябре 2018 года коллегия присяжных Пермского краевого суда оправдала его по обвинению в отрицании выводов Нюрнбергского трибунала (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). При этом Юшков был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ).

*Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года, рассмотрев административный иск Минюста, признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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