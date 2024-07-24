Пермякам раскрыли тайные грибные места

Перед походом в лес важно убедиться, что есть все необходимое для комфортного и безопасного сбора грибов. Во-первых, необходимо подобрать удобную одежду и обувь. Во-вторых, взять с собой нож и корзинку. А также взять карту или навигатор. Помимо этого, рекомендуется соблюдать правила безопасности в лесу, пользоваться средствами защиты от клещей и комаров, а также не собирать незнакомые грибы.