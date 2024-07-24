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Published Сегодня, 09:49

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Пермякам раскрыли тайные грибные места

Пермякам раскрыли тайные грибные места

24 июля 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
Добрянский район, Очерский район и Кунгур порадуют грибников хорошим уловом.
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Туризм

Пермская пригородная компания опубликовала карту с грибными местами в крае. До них можно доехать на электричке. Хороший улов можно собрать в Добрянском, Очерском округах и Кунгуре, сообщили в сообществе «Пермская электричка» Вконтакте.

Чтобы добраться до грибных местечек, можно доехать на электричке до станции Менделеево. Далее путешественники могут самостоятельно выбрать маршрут: Мокино, Обва, Пузята, Аникино или Зюкай.

На горнозаводском направлении грибники смогут посетить такие места, как станция «Кухтым» и «Боковая». Также на участке между станциями «Яйва» и «Березники» есть хорошие места на остановке «Люзень» и станции «Расик». Отрезок от Чусовой до Губахи будет радовать любителей лесного досуга богатством улова на станциях «Утес» и «Усьва».

Кроме того, Верхнечусовские Городки также порадуют грибами. На электричке можно доехать до «Комарихинской», а затем пересесть на автобус, чтобы добраться до места назначения.

Перед походом в лес важно убедиться, что есть все необходимое для комфортного и безопасного сбора грибов. Во-первых, необходимо подобрать удобную одежду и обувь. Во-вторых, взять с собой нож и корзинку. А также взять карту или навигатор. Помимо этого, рекомендуется соблюдать правила безопасности в лесу, пользоваться средствами защиты от клещей и комаров, а также не собирать незнакомые грибы.

В соцсетях жители Пермского края активно хвастаются своими находками, которые насобирали в лесах. В июле можно насобирать белые грибы, опята, рыжики, лисички. В Нытвенском районе очень много подберезовиков. Добрянка богата на белые грибы и подберезовики. А в Чайковском в изобилии красноголовики. А также многие говорят об обилии диких ягод — черники, лесной земляники и малины.

Фото: Сообщество Пермская электричка Вконтакте
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#Пермский край#Туризм#Кунгур#Природа#Электричка#Грибы#Добрянский район#Очерский район
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