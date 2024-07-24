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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Пермяки отправляют тонны мороженого в Беларусь

Пермяки отправляют тонны мороженого в Беларусь

24 июля 2024, 13:39
Объемы экспорта мороженого из Пермского края увеличились почти вдвое.

С начала 2024 года в Республику Беларусь из Пермского края отправлено 22,191 т мороженого. С прошлого года объемы экспорта из региона этого вида продукции выросли почти вдвое, на 88%. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.

Например, 22 июля под контролем специалистов ведомства в Беларусь отправили 4,864 т мороженого в ассортименте. Автотранспорт, оборудованный морозильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки данного подконтрольного товара.

Сама отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний в ФГБУ «Свердловский референтный центр» (г. Екатеринбург).

Пермское мороженое экспортируется в Китай, Казахстан и Беларусь.

В 2024 году Пермский край отправил почти 14 тонн мороженого в Беларусь и Китай
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