Пермяки отправляют тонны мороженого в Беларусь

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
С начала 2024 года в Республику Беларусь из Пермского края отправлено 22,191 т мороженого. С прошлого года объемы экспорта из региона этого вида продукции выросли почти вдвое, на 88%. Об этом сообщают в пресс-службе Россельхознадзора.
Например, 22 июля под контролем специалистов ведомства в Беларусь отправили 4,864 т мороженого в ассортименте. Автотранспорт, оборудованный морозильной установкой, соответствовал установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки данного подконтрольного товара.
Сама отправленная партия мороженого соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям Евразийского экономического союза. Качество продукции подтверждено результатами лабораторных испытаний в ФГБУ «Свердловский референтный центр» (г. Екатеринбург).
Пермское мороженое экспортируется в Китай, Казахстан и Беларусь.