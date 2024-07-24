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Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Azur Air продлил чартерные рейсы из Перми в Хургаду до 4 октября

Пермяки смогут летать в египетскую Хургаду до октября

24 июля 2024, 04:25
Фото: 1MI

Azur Air продлил чартерные рейсы из Перми в Хургаду до 4 октября

Последний рейс в Хургаду запланирован на 4 октября.

Авиакомпания Azur Air продлила летную программу из Перми в египетскую Хургаду до 14 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tourvisor. Первым на это обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Последний рейс из краевой столицы запланирован на 4 октября. Время в пути — 6 часов 30 минут. В обратном направлении перелет запланирован на 14 октября.

На сайте международного аэропорта «Большое Савино» информации об этих перелетах пока нет.

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#Пермь#Большое савино#Azur air#Египет#Хургада#КоммерсантЪ-Прикамье#Турвизор#Международный аэропорт
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