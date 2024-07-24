Пермяки смогут летать в египетскую Хургаду до октября

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Авиакомпания Azur Air продлила летную программу из Перми в египетскую Хургаду до 14 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tourvisor. Первым на это обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Последний рейс из краевой столицы запланирован на 4 октября. Время в пути — 6 часов 30 минут. В обратном направлении перелет запланирован на 14 октября.
На сайте международного аэропорта «Большое Савино» информации об этих перелетах пока нет.