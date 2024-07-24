После рекультивации свалки в Нижнем Новгороде освободилось 18 га земель

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Бывший мусорный полигон безопасен для местных жителей. Работы по рекультивации в рамках государственного контракта выполнило ООО «СитиЛюкс» по заказу минэкологии региона, пишет newsnn.ru.
Проектная организация предложила новый для России способ рекультивировать полигон, при котором земли возвращаются в оборот без серьезных ограничений в видах использования и без серьезных затрат. Региональные власти одобрили этот вариант.
Технология сепарации свалочных масс с обработкой и последующей обратной отсыпкой полученного грунта-рекультиванта дала возможность сформировать каркас. Поверх грунта-рекультиванта уложили плодородный грунт и засеяли растительный слой. Свалочные массы, не прошедшие проверку на безопасность, были переданы на полигон, прошедший лицензирование.
Директор компании «СитиЛюкс» Андрей Товт рассказал, что в ходе работ исполнители порой снимали грунт на пять-шесть метров ниже проектной отметки. Им попадались и опасные находки в виде мин и снарядов, которые были успешно обезврежены саперами.
Рекультивация Шуваловской свалки прошла в рамках мероприятий национального проекта «Экология». На работы из федерального бюджета выделили 940 миллионов рублей, из регионального — еще 830 миллионов. Работы завершились досрочно.
В ходе Восьмого Всероссийского съезда региональных операторов ТКО участники назвали ликвидацию Шуваловской свалки «отдельной гордостью» региона. Свалку вывели из реестра объектов накопленного вреда.
Новую технологию сепарации и утилизации свалочных масс, превращая их в безопасный для экологии грунт-рекультивант, «СитиЛюкс» применяет и на других объектах.
Основной проблемой при рекультивации становятся ошибки в проектной документации и слабые изыскательские работы. Сотрудники ООО «СитиЛюкс» уже научились оперативно дорабатывать такие проектные решения. Например, при ликвидации свалки в Первомайске пришлось заново проводить изыскания: в результате объем свалки увеличился на 5%, а масса — на 102%. Процесс корректировки проекта занял шесть месяцев, но срок выполнения работ остался прежним. Появились трудности с персоналом: новые автомобили приобрести удалось, но найти водителей на них не получилось. Многие специалисты были заняты на строительстве трассы М-12 и других важных проектах. Ни повышение зарплаты, ни предоставление съемного жилья в Нижнем Новгороде, ни бесплатное питание не помогли решить проблему. Подрядчик предложил альтернативу: транспортировать отходы на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки, используя этот участок как перевалочную базу. Затем уже они были направлены на лицензированный полигон. Экспертиза отнесла отходы к 5-му классу опасности, что сделало это решение безопасным для местных жителей и законным для контролирующих органов. В результате таких мер удалось все сделать в срок, оговоренный госконтрактом, несмотря на увеличение объемов вывозимого мусора.
Эксперты и участники рынка на Восьмом съезде региональных операторов ТКО обратили внимание региональных властей на то, что требуются более тщательная подготовка проектных решений при ликвидации объектов накопленного вреда и совершенствование нормативной базы. По их мнению, это обеспечит сокращение сроков и затрат на их выполнение. При этом местные жители получат больше вариантов для выбора, как использовать в дальнейшем новые рекультивируемые территории.