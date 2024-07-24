После рекультивации свалки в Нижнем Новгороде освободилось 18 га земель

Основной проблемой при рекультивации становятся ошибки в проектной документации и слабые изыскательские работы. Сотрудники ООО «СитиЛюкс» уже научились оперативно дорабатывать такие проектные решения. Например, при ликвидации свалки в Первомайске пришлось заново проводить изыскания: в результате объем свалки увеличился на 5%, а масса — на 102%. Процесс корректировки проекта занял шесть месяцев, но срок выполнения работ остался прежним. Появились трудности с персоналом: новые автомобили приобрести удалось, но найти водителей на них не получилось. Многие специалисты были заняты на строительстве трассы М-12 и других важных проектах. Ни повышение зарплаты, ни предоставление съемного жилья в Нижнем Новгороде, ни бесплатное питание не помогли решить проблему. Подрядчик предложил альтернативу: транспортировать отходы на временное хранение на полигон в рабочем поселке Шатки, используя этот участок как перевалочную базу. Затем уже они были направлены на лицензированный полигон. Экспертиза отнесла отходы к 5-му классу опасности, что сделало это решение безопасным для местных жителей и законным для контролирующих органов. В результате таких мер удалось все сделать в срок, оговоренный госконтрактом, несмотря на увеличение объемов вывозимого мусора.