Продажи автомобилей в Прикамье выросли на 20%

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
За первое полугодие в Пермском крае объем продаж автомобилей увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пермских автодилеров.
Однако по данным Автостата, российский авторынок в текущем году после наметившегося роста ожидает падение. Как сообщили эксперты, спрос пока сохраняется за счет негативных ожиданий от рынка. Россияне продолжают скупать машины из-за страха их подорожания после увеличения утилизационного сбора и вероятного повышения ставки Центрального Банка.
В июне средний размер выданных автокредитов в Прикамье составил 1,34 млн рублей. «В последние два месяца средний размер автокредита в России немного отыграл падение данного показателя в начале года. При этом некоторое увеличение среднего чека наблюдается на фоне снижения количества и объемов выданных автокредитов», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.