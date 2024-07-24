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Published Сегодня, 05:02

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Updated Сегодня, 05:04

Продажи автомобилей в Прикамье выросли на 20%

Продажи автомобилей в Прикамье выросли на 20%

24 июля 2024, 05:02
Фото: Изображение Midjourney
Сейчас спрос сохраняется за счет негативных ожиданий от рынка.

За первое полугодие в Пермском крае объем продаж автомобилей увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Информацию об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на пермских автодилеров.

Однако по данным Автостата, российский авторынок в текущем году после наметившегося роста ожидает падение. Как сообщили эксперты, спрос пока сохраняется за счет негативных ожиданий от рынка. Россияне продолжают скупать машины из-за страха их подорожания после увеличения утилизационного сбора и вероятного повышения ставки Центрального Банка.

В июне средний размер выданных автокредитов в Прикамье составил 1,34 млн рублей. «В последние два месяца средний размер автокредита в России немного отыграл падение данного показателя в начале года. При этом некоторое увеличение среднего чека наблюдается на фоне снижения количества и объемов выданных автокредитов», — пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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#Пермский край#Автомобили#Россия#Рынок#Автостат#Прикамье#Автокредиты#Утилизационный сбор#Машины#Центральный Банк#РБК-Пермь
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