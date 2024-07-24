Продажи автомобилей в Прикамье выросли на 20%

Однако по данным Автостата, российский авторынок в текущем году после наметившегося роста ожидает падение. Как сообщили эксперты, спрос пока сохраняется за счет негативных ожиданий от рынка. Россияне продолжают скупать машины из-за страха их подорожания после увеличения утилизационного сбора и вероятного повышения ставки Центрального Банка.