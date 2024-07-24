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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Психолог предупредила об опасности недосыпа для здоровья человека

Психолог предупредила о серьезных последствиях недосыпа

24 июля 2024, 09:24
Фото: ideogram.ai

Психолог предупредила об опасности недосыпа для здоровья человека

Специалист предложила способ решения проблемы.

Недостаток сна может привести к появлению серьезных недугов у человека. Как рассказала «Газете.ру» психолог Юлия Лебедева, последствиями долгой нехватки сна могут стать ослабление иммунитета, заболевания сердца и сосудов, диабет, ожирение и депрессия.

Для того, чтобы предотвратить негативные последствия недосыпа, психолог рекомендует улучшать его качества. В этом помогают ароматерапия, просмотр видео и аудио АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция). Также Юлия советует перед сном плотно укутываться в одеяло на 10-15 минут, пишет VSE42.Ru.

Чтобы справиться с бессонницей, специалист рекомендует использовать технику «Парадоксальное намерение». Суть ее в том, чтобы как можно дольше бодрствовать вместо попыток уснуть. Тогда вы поборете страх перед невозможностью заснуть и обманете свой организм.

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#Здоровье#Общество#Здоровый сон#Сон#Психология
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