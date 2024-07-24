Психолог предупредила о серьезных последствиях недосыпа

Чтобы справиться с бессонницей, специалист рекомендует использовать технику «Парадоксальное намерение». Суть ее в том, чтобы как можно дольше бодрствовать вместо попыток уснуть. Тогда вы поборете страх перед невозможностью заснуть и обманете свой организм.