Психолог предупредила о серьезных последствиях недосыпа

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Недостаток сна может привести к появлению серьезных недугов у человека. Как рассказала «Газете.ру» психолог Юлия Лебедева, последствиями долгой нехватки сна могут стать ослабление иммунитета, заболевания сердца и сосудов, диабет, ожирение и депрессия.
Для того, чтобы предотвратить негативные последствия недосыпа, психолог рекомендует улучшать его качества. В этом помогают ароматерапия, просмотр видео и аудио АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция). Также Юлия советует перед сном плотно укутываться в одеяло на 10-15 минут, пишет VSE42.Ru.
Чтобы справиться с бессонницей, специалист рекомендует использовать технику «Парадоксальное намерение». Суть ее в том, чтобы как можно дольше бодрствовать вместо попыток уснуть. Тогда вы поборете страх перед невозможностью заснуть и обманете свой организм.