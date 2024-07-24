РЭО: Медотходы класса А включат в категорию ТКО

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В ближайшее время законопроект о регулировании сферы обращения с медицинскими отходами будет рассмотрен Госдумой. В подготовке документа принимал участие Российский экологический оператор. Об этом пишет 56orb.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что медицинские отходы делят на пять классов по уровню эпидемиологической опасности: А, Б, В, Г, Д. В общем объеме медицинских отходов отходы класса А занимают 80% и попадают в поток твердых коммунальных отходов: это халаты, бахилы, маски, перчатки, мебель, постельные принадлежности и канцелярия. Он также напомнил, что совместно с разными ведомствами при участии специалистов Российского экологического оператора составлен законопроект для урегулирования сферы обращения с подобными отходами. С 1 июля 2025 года предложено передавать медицинские отходы класса А региональным операторам в качестве твердых коммунальных отходов. Общий объем их составит приблизительно два миллиона тонн. В проекте также упоминаются требования по утилизации и учету медотходов, подвел итог глава РЭО.
Отходы классов Б и В являются эпидемиологически опасными. Например, это могут быть загрязненные кровью и другими биологическими выделениями инструменты, отходы лабораторий и многое другое. Подобные отходы должны проходить обеззараживание, обезвреживание и после этого передаваться в систему регулирования обращения с отходами производства и потребления.
Отходы класса Г являются токсикологически опасными. К этой категории отходов относят ртутьсодержащие предметы, отходы фармацевтических производств, отходы от эксплуатации оборудования. Предполагается, что Правительство России составит перечень медицинских отходов класса Г, которые после обезвреживания и паспортизации будут поступать к федеральному оператору по обращению с отходами I–II классов опасности, тогда как в отношении остальных отходов должны действовать общие правила.
Отходы класса Д представляют собой радиоактивные отходы и должны быть переданы национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами.
В законопроекте говорится, что Правительство РФ установит требования к порядку оказания услуг по транспортированию и обезвреживанию медотходов, а также к оборудованию, на котором будет осуществляться такая деятельность.