РЭО: Медотходы класса А включат в категорию ТКО

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что медицинские отходы делят на пять классов по уровню эпидемиологической опасности: А, Б, В, Г, Д. В общем объеме медицинских отходов отходы класса А занимают 80% и попадают в поток твердых коммунальных отходов: это халаты, бахилы, маски, перчатки, мебель, постельные принадлежности и канцелярия. Он также напомнил, что совместно с разными ведомствами при участии специалистов Российского экологического оператора составлен законопроект для урегулирования сферы обращения с подобными отходами. С 1 июля 2025 года предложено передавать медицинские отходы класса А региональным операторам в качестве твердых коммунальных отходов. Общий объем их составит приблизительно два миллиона тонн. В проекте также упоминаются требования по утилизации и учету медотходов, подвел итог глава РЭО.