Стали известны лучшие УК Пермского края за второй квартал 2024 года

В краевой ИГЖН обращают внимание, что рейтинг позволяет жителям видеть, насколько эффективно работает их УК, сравнить показатели ее деятельности с другими организациями. Если сравнение получилось не в пользу действующей УК, то жители региона могут выбрать лучшую для себя. А для самих УК рейтинг является мотивацией для улучшения качества работ и услуг, а также стимулом для развития конкуренции на рынке ЖКХ.