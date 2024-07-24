Стали известны лучшие УК Пермского края за второй квартал 2024 года

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В Прикамье составлен рейтинг управляющих многоквартирными домами компаний за второй квартал 2024 года. Он сформировался по итогам голосования жителей на портале «Управляем вместе». Инспекция государственного жилищного надзора Прикамья публикует рейтинг уже в четвертый раз, обращает внимание пресс-служба регионального правительства.
В голосовании могут участвовать все желающие, у кого есть учетная запись на портале «Госуслуги». Для этого нужно зайти на «Управляем вместе», а затем перейти в раздел «Народный рейтинг». Далее у жителей Прикамья появится возможность оценить работу УК по 10 критериям, таким как качество услуг, скорость решения проблем, прозрачность деятельности, качество обслуживания, вежливость, прозрачность начислений, организация аварийно-диспетчерского обслуживания и другим.
Во втором квартале текущего года жители Пермского края оценили работу 329 УК. Из них ни одна не набрала максимальные 5 баллов. На первом месте находятся девять управляющих организаций, работающих в Перми, Горнозаводске и Соликамске. Они набрали по 3,8 баллов из 5 максимальных. Это ООО «Перминвестремстрой», ООО «Управляющая компания Правление», ООО «УК „Оптима“, ООО „УК „Индустрия“, ООО „Управляющая компания „ПрофиГрадСервис“, ООО „ЕВРОДОМ“, ООО „Уральское качество“, ООО „УК Велес“, ООО „УК „ТЕРРИТОРИЯ КАЧЕСТВА“.
На второй строчке рейтинга с показателем в 3,7 баллов находятся шесть УК, в их числе — ООО «УК КАМСКИЕ ОГНИ», ООО «УК „ИВА“, ООО „Жилкомфорт“, ООО „УК „Астра-сервис“. На третьем месте с 3,5 баллами также оказались шесть УК, среди них — ООО „УК „ТИХИЙ ДВОР“, ООО „СТАНДАРТ ПМ“, МУП ЖКХ поселка Уральский, ООО „УК „ЭКВО“. Самым отстающим, набравшим 0,8 баллов, стало ООО „Кудымкарское коммунальное предприятие“.
В краевой ИГЖН обращают внимание, что рейтинг позволяет жителям видеть, насколько эффективно работает их УК, сравнить показатели ее деятельности с другими организациями. Если сравнение получилось не в пользу действующей УК, то жители региона могут выбрать лучшую для себя. А для самих УК рейтинг является мотивацией для улучшения качества работ и услуг, а также стимулом для развития конкуренции на рынке ЖКХ.
Для участия в голосовании нужно перейти по ссылке, выбрать УК из предложенного списка и поставить оценку по каждому критерию от 0 до 5 баллов. Итоги подводятся ежеквартально.