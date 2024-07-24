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Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми отправили в колонию

Устроившего смертельное ДТП у ЦУМа в Перми отправили в колонию

24 июля 2024, 07:16
Богдан Сулига скрылся с места происшествия, как показали камеры «Безопасного города», он вышел из машины после наезда на пешеходов и ушел пешком в сторону набережной.
Сюжет
Дтп

Судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова признала уроженца Таджикистана и жителя Пермского района Богдана Сулигу виновным в повлекшем смерть человека нарушении правил дорожного движения (ст.264 ч.4 п. п.а, б УК РФ). В суде стало известно, что обвиняемый не признает вины в том, что был за рулем под воздействием психоактивных веществ.

Как сообщает из зала суда журналист Properm.ru, Сулиге назначили семь лет и восемь месяцев в колонии общего режима и лишили его права управления транспортом. Также подсудимый должен выплатить 2,95 млн рублей семье погибшей девушки и по 1,47 млн рублей пострадавшим молодым людям.

В прениях сторон гособвинитель Вадим Расторгуев просил отправить Сулигу на 10 лет в колонию и лишить его водительских прав. Сам он вины своей не признает в том, что в момент ДТП находился за рулем под воздействием психоактивных веществ.

В страшном ДТП, случившемся ночью 3 марта, пострадали двое молодых людей — их здоровью был причинен тяжкий вред. В смертельной аварии обвиняется 31-летний Сулига. Установлено, что в момент совершения преступления он был в состоянии наркотического опьянения, а компания молодых людей пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.

После инцидента мужчина ушел с места происшествия, даже не попытавшись помочь пострадавшим. Камеры наблюдения зафиксировали, как он с женой уходил в сторону набережной. Спустя сутки он пришел в полицию с повинной. В своем видеообращении Богдан Сулига говорил, что не знал, как себя вести в данной ситуации, и поэтому сбежал.

Действия Сулиги классифицированы по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).

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#Суд#Дтп#Пермь#Цум#Смертельное дтп#Пермский ЦУМ
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