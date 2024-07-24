В Башкортостане откроется уникальный центр помощи волонтерам и животным

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Центр поддержки бездомных животных «Дом с хвостом», основанный Юлианой Гафаровой, столкнулся с непростой ситуацией примерно три года назад. 15 собак оказались на улице, и ей пришлось искать для них новые дома. Волонтер нашла полуразрушенное жилье, где четвероногие друзья смогли провести зиму.
В настоящее время ее приют получил официальную регистрацию и заботится о 40 собаках. Юлиана получила грант от президента в размере 2,5 миллиона рублей и запустила проект «Из сердца в сердце». Эта задумка направлена на оказание психологической помощи волонтерам, заботящимся о животных. В рамках проекта предусмотрены как индивидуальные, так и групповые консультации с психологом. Кроме того, будут организованы обучающие курсы по взаимодействию с животными и развлекательные мероприятия для волонтеров, пишет sibdepo.ru.
В перспективе планируется создать полноценный реабилитационный центр на Южном Урале, в заброшенной деревне под Белорецком, с удобными условиями как для посетителей, так и для животных. Центр будет оказывать помощь не только волонтерам, но и детям из детских домов и пенсионерам. Также он будет способствовать развитию туризма.