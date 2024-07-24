В Башкортостане откроется уникальный центр помощи волонтерам и животным

В настоящее время ее приют получил официальную регистрацию и заботится о 40 собаках. Юлиана получила грант от президента в размере 2,5 миллиона рублей и запустила проект «Из сердца в сердце». Эта задумка направлена на оказание психологической помощи волонтерам, заботящимся о животных. В рамках проекта предусмотрены как индивидуальные, так и групповые консультации с психологом. Кроме того, будут организованы обучающие курсы по взаимодействию с животными и развлекательные мероприятия для волонтеров, пишет sibdepo.ru.