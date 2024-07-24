В Чайковском будут судить мужчину, расстрелявшего девочек на детской площадке

По данным следствия, 27 апреля 2024 года мужчина вечером выпил лишнего в своей квартире, расположенной в одном из домов в городе Чайковском. Нетрезвому гражданину помешали детские голова, доносящиеся с детской площадки. Он взял винтовку и пистолет, предназначенные для игры в страйкбол, и начал хаотично стрелять пластиковыми шарами по рукам и ногам двух девочек 10 и 9 лет, игравшим на детской площадке. От попадания шариков девочки получили различные травмы.