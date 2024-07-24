В Чайковском будут судить мужчину, расстрелявшего девочек на детской площадке

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В СУ СК России завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, утроившего стрельбу по детям во дворе. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия) и в двух преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои).
По данным следствия, 27 апреля 2024 года мужчина вечером выпил лишнего в своей квартире, расположенной в одном из домов в городе Чайковском. Нетрезвому гражданину помешали детские голова, доносящиеся с детской площадки. Он взял винтовку и пистолет, предназначенные для игры в страйкбол, и начал хаотично стрелять пластиковыми шарами по рукам и ногам двух девочек 10 и 9 лет, игравшим на детской площадке. От попадания шариков девочки получили различные травмы.
На период следствия по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.