В Перми осудили торговца контрафактными сигаретами

Индустриальный районный суд признал местного предпринимателя виновным в закупе контрафактных сигарет для дальнейшего их сбыта и попытке легализовать незаконный товар. Мужчине ранее было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством), ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Приговор в законную силу не вступил.