В Перми осудили торговца контрафактными сигаретами

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Индустриальный районный суд признал местного предпринимателя виновным в закупе контрафактных сигарет для дальнейшего их сбыта и попытке легализовать незаконный товар. Мужчине ранее было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством), ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Приговор в законную силу не вступил.
Судя по картотеке суда, речь идет об уроженце Азербайджана Тельмане Сафар оглы Шукюрове. Ранее он уже получал штрафы в мировом и районном суде за торговлю алкогольной продукцией и контрафактной жевательной резинкой.
Судом было установлено, что в конце 2022 года подсудимый купил свыше 28 тыс. пачек контрафактной табачной продукции известных брендов для их последующей продажи на территории Прикамья. Преступная деятельность мужчины была пресечена правоохранительными органами в феврале 2023 года, безакцизный товар был изъят из незаконного оборота.
Ущерб от преступной деятельности злоумышленника составил более 3,8 млн рублей.
Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно, установив испытательный срок два года, со штрафом в размере 200 тыс. рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 600 тыс. рублей.