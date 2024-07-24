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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

В Перми планируется перезапуск частного музея авиации

В Перми планируется перезапуск частного музея авиации

24 июля 2024, 10:57
Фото: vk.com/aviamusey
Музей был закрыт летом прошлого года.

В Перми планируется реконструкция и перезапуск Пермского частного музея авиации. Информацию об этом сообщил изданию «Рифей-Пермь» глава музея Сергей Павлов. Учреждение на шоссе Космонавтов, 262, было закрыто в 2023 году.

По словам Павлова, открыться музей может на оставшиеся теплые месяцы года. «Это будет новый формат, через него мы познакомим посетителей не только с авиацией, но и планами по новому музею», — говорит директор музея.

В настоящий момент идут переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, они приезжали в учреждение и знакомились с площадкой. Для музея сейчас главное показать, что он жив и востребован пермяками. Только здесь можно воочию увидеть самолеты и попасть внутрь кабин.

В августе прошлого года сообщалось о закрытии частного музея. В начале 2022 года директор учреждения презентовал проект реконструкции, в планах которой было строительство с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Именно такое решение позволило бы музею работать круглый год и зарабатывать. Однако музей не нашел инвестиций, поэтому было принято решение закрыть его.

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#Пермь#Проект#Реконструкция#Авиация#Инвесторы#Музей авиации#Закрытие музея
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