В Перми планируется перезапуск частного музея авиации

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В Перми планируется реконструкция и перезапуск Пермского частного музея авиации. Информацию об этом сообщил изданию «Рифей-Пермь» глава музея Сергей Павлов. Учреждение на шоссе Космонавтов, 262, было закрыто в 2023 году.
По словам Павлова, открыться музей может на оставшиеся теплые месяцы года. «Это будет новый формат, через него мы познакомим посетителей не только с авиацией, но и планами по новому музею», — говорит директор музея.
В настоящий момент идут переговоры с несколькими потенциальными инвесторами, они приезжали в учреждение и знакомились с площадкой. Для музея сейчас главное показать, что он жив и востребован пермяками. Только здесь можно воочию увидеть самолеты и попасть внутрь кабин.
В августе прошлого года сообщалось о закрытии частного музея. В начале 2022 года директор учреждения презентовал проект реконструкции, в планах которой было строительство с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Именно такое решение позволило бы музею работать круглый год и зарабатывать. Однако музей не нашел инвестиций, поэтому было принято решение закрыть его.