В Перми планируется перезапуск частного музея авиации

В августе прошлого года сообщалось о закрытии частного музея. В начале 2022 года директор учреждения презентовал проект реконструкции, в планах которой было строительство с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Именно такое решение позволило бы музею работать круглый год и зарабатывать. Однако музей не нашел инвестиций, поэтому было принято решение закрыть его.