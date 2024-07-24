В Перми умерла народная артистка России Лидия Аникеева

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
После продолжительной болезни в Перми скончалась народная артистка России Лидия Аникеева, сообщили ее близкие. Актрисе было 74 года, она родилась 4 июля 1950.
В Пермском драматическом, позднее — «Театре-Театре», Лидия Аникеева служила с 1973 года. За эти годы актриса сыграла около сотни ролей. Актриса первой на русской сцене сыграла Алкмену в «Амфитрионе» Г. Фигейредо, Франческу в спектакле «Как прежде, но лучше, чем прежде» Л. Пиранделло, Иокасту в «Адской машине» Ж. Кокто.
Прощание с Лидией Аникеевой состоится 26 июля на большой сцене «Театра-Театра».