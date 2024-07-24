В Перми умерла народная артистка России Лидия Аникеева

В Пермском драматическом, позднее — «Театре-Театре», Лидия Аникеева служила с 1973 года. За эти годы актриса сыграла около сотни ролей. Актриса первой на русской сцене сыграла Алкмену в «Амфитрионе» Г. Фигейредо, Франческу в спектакле «Как прежде, но лучше, чем прежде» Л. Пиранделло, Иокасту в «Адской машине» Ж. Кокто.