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В пермских новостройках средняя цена квадрата за год выросла более чем на 20%

В пермских новостройках средняя цена квадрата за год выросла более чем на 20%

24 июля 2024, 03:43
Фото: 1MI
Средняя цена квадрата в новостройках города составила 135,2 тыс. рублей.

Средняя цена одного квадратного метра в новостройках Перми в июне 2024 года составила 135,2 тыс. рублей, что на 20,1% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и на 1,2% больше, чем в январе. Об этом сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на издание «Объектив.рф».

Специалисты отмечают, что отмена льготной ипотеки с 1 июля практически не отразилась на ценах на жильё в Перми в последние месяцы, в отличие от Новосибирска и Екатеринбурга. С начала года средняя цена на квартиры в краевой столице уменьшилась с 6,95 до 6,63 млн рублей, причиной тому стало уменьшение средней площади жилья с 52,5 до 49,4 кв. м.

В течение первых шести месяцев 2024 года были заключены 3810 сделок. При этом почти треть сделок, 28,7%, произошло в июне, когда в стране еще действовала льготная ипотека. Во второй половине года прогнозируется существенное снижение числа продаж.

В первом полугодии текущего года на рынке новостроек Перми экспонировалось всего 11 817 квартир общей площадью 596,7 тыс. кв. м. Большая часть предложений (35,8%) приходится на Мотовилихинский район, 17,4% — на Свердловский, 14,1% — на Индустриальный.

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#Пермь#Новостройки#Ипотека#Цены на жилье#Сделки с недвижимостью
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