В пермских новостройках средняя цена квадрата за год выросла более чем на 20%

Специалисты отмечают, что отмена льготной ипотеки с 1 июля практически не отразилась на ценах на жильё в Перми в последние месяцы, в отличие от Новосибирска и Екатеринбурга. С начала года средняя цена на квартиры в краевой столице уменьшилась с 6,95 до 6,63 млн рублей, причиной тому стало уменьшение средней площади жилья с 52,5 до 49,4 кв. м.