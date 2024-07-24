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В пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр

В пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр

24 июля 2024, 10:10
Фото: properm.ru
О планах открытия Активити-парка сообщалось в начале этого года.
Сюжет
Дети

Сегодня, 24 июля, в пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр для детей и подростков «Активити-парк Sky trip». В настоящий момент готовится программа праздничного мероприятия в честь запуска. Дата проведения уточняется организаторами, сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на учредителя ООО «Активити-парк» Бориса Радостева.

В центр также входит ресторан европейской кухни. Вместимость заведения составляет 300 посадочных мест, есть премиум-зона, бар, а также тематические банкетные помещения. Напомним, что о планах открытия развлекательного комплекса стало известно в первой половине января 2024 года. Сообщалось, что парк разместится на втором этаже здания на площади в 2 тыс. кв. м.

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#Спорт#Пермь#Дети#Бар#Открытие#Развлечения#Подростки#Ресторан#Мероприятие#Борис радостев#Активити-парк#Sky Trip#Европейская кухня#ТРК Колизей Синема#Премиум-зона
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