В пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр

В центр также входит ресторан европейской кухни. Вместимость заведения составляет 300 посадочных мест, есть премиум-зона, бар, а также тематические банкетные помещения. Напомним, что о планах открытия развлекательного комплекса стало известно в первой половине января 2024 года. Сообщалось, что парк разместится на втором этаже здания на площади в 2 тыс. кв. м.