Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Сегодня, 24 июля, в пермском ТРК «Колизей Синема» открылся спортивно-развлекательный центр для детей и подростков «Активити-парк Sky trip». В настоящий момент готовится программа праздничного мероприятия в честь запуска. Дата проведения уточняется организаторами, сообщило «Ъ-Прикамье» со ссылкой на учредителя ООО «Активити-парк» Бориса Радостева.
В центр также входит ресторан европейской кухни. Вместимость заведения составляет 300 посадочных мест, есть премиум-зона, бар, а также тематические банкетные помещения. Напомним, что о планах открытия развлекательного комплекса стало известно в первой половине января 2024 года. Сообщалось, что парк разместится на втором этаже здания на площади в 2 тыс. кв. м.