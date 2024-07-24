В зоопарке Перми родились котята снежного барса

Как только котята родились, за ними и их матерью проводилось ежедневное наблюдение. Показатели здоровья у четырехмесячных малышей соответствуют возрасту — вес в норме, глаза открыты, опора на четырех конечностях, активная подвижность, хороший аппетит, рефлексы уже развиваются. Сейчас малыши спят с матерью во внутреннем крытом вольере. Надолго без присмотра Аксу не оставляет своих котят.