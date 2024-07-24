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Posted 24 июля, 06:24

Published 24 июля, 06:24

Modified 24 июля, 06:36

Updated 24 июля, 06:36

В зоопарке Перми родились котята снежного барса

24 июля 2024, 06:24
Последний приплод снежных барсов в условиях неволи появился в 2018 году.

В Пермском зоопарке на свет появились котята снежного барса, оба мальчики. Мамой барсов стала спасенная из браконьерского капкана в горах Таджикистана самка Аксу, отцом — самец Снежек. Пара сложилась в 2019 году, это их первое потомство, сообщили сотрудники зоопарка.

Как только котята родились, за ними и их матерью проводилось ежедневное наблюдение. Показатели здоровья у четырехмесячных малышей соответствуют возрасту — вес в норме, глаза открыты, опора на четырех конечностях, активная подвижность, хороший аппетит, рефлексы уже развиваются. Сейчас малыши спят с матерью во внутреннем крытом вольере. Надолго без присмотра Аксу не оставляет своих котят.

— Рождение снежных барсов в условиях зоопарка — уникальное и значимое событие для России. Хищник занесён в Красную книгу РФ как находящийся под угрозой уничтожения, а также в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и имеет статус редкого или исчезающего вида. Последний приплод снежных барсов в условиях неволи появился в 2018 году также в Пермском зоопарке, — сообщили в зоопарке.
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#Пермский зоопарк#Красная книга#Рождение#Котята#Снежные барсы#Редкие виды#МСОП
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