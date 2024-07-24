В Прикамье начались съёмки приключенческого сериала «Никто не знает про Маньпупунёр»

Фильм является дебютным проектом Ивана Добронравова в качестве режиссёра. Главный герой, начинающий режиссер Никита, узнает о своем смертельном диагнозе. После этого он приглашает трех своих друзей в путешествие в одно из самых мистических и труднодоступных мест России. В итоге путь до плато Маньпупунер оборачивается для них серьезным испытанием.