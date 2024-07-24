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В Прикамье начались съёмки мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунер»

В Прикамье начались съёмки приключенческого сериала «Никто не знает про Маньпупунёр»

24 июля 2024, 03:18
Фото: Онлайн-кинотеатр Okko

В Прикамье начались съёмки мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунер»

Премьера фильма запланирована на 2025 год.

В Пермском крае стартовали съемки приключенческого мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр», об этом в телеграме сообщила Пермская кинокомиссия. На разработку маршрута и подготовку к экспедиции ушел практически год.

Съемки кинокартины в жанре роуд-муви в Горнозаводском районе и Губахинском городском округе пройдут до середины августа. Содействие в подготовке и проведении работы над проектом оказывает Пермская кинокомиссия.

Фильм является дебютным проектом Ивана Добронравова в качестве режиссёра. Главный герой, начинающий режиссер Никита, узнает о своем смертельном диагнозе. После этого он приглашает трех своих друзей в путешествие в одно из самых мистических и труднодоступных мест России. В итоге путь до плато Маньпупунер оборачивается для них серьезным испытанием.

В фильме снимаются Александр Метелкин («Летучий корабль», «Блиндаж»), Иван Федотов («Калашников», «Душегубы»), Антон Момот («Кухня», «Поехавшая»), Татьяна Марахонич («Актрисы», «Аврора»). Премьера ожидается в 2025 году.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
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