В Прикамье начались съёмки приключенческого сериала «Никто не знает про Маньпупунёр»

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
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Updated Сегодня, 04:32
В Пермском крае стартовали съемки приключенческого мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунёр», об этом в телеграме сообщила Пермская кинокомиссия. На разработку маршрута и подготовку к экспедиции ушел практически год.
Съемки кинокартины в жанре роуд-муви в Горнозаводском районе и Губахинском городском округе пройдут до середины августа. Содействие в подготовке и проведении работы над проектом оказывает Пермская кинокомиссия.
Фильм является дебютным проектом Ивана Добронравова в качестве режиссёра. Главный герой, начинающий режиссер Никита, узнает о своем смертельном диагнозе. После этого он приглашает трех своих друзей в путешествие в одно из самых мистических и труднодоступных мест России. В итоге путь до плато Маньпупунер оборачивается для них серьезным испытанием.
В фильме снимаются Александр Метелкин («Летучий корабль», «Блиндаж»), Иван Федотов («Калашников», «Душегубы»), Антон Момот («Кухня», «Поехавшая»), Татьяна Марахонич («Актрисы», «Аврора»). Премьера ожидается в 2025 году.