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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Прикамье зафиксирован подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией

В Прикамье начался подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как уберечь себя?

24 июля 2024, 06:05
Фото: ideogram.ai

В Прикамье зафиксирован подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией

В Роспотребнадзоре рассказали, на что следует обратить внимание в первую очередь.

В Пермском крае начался эпидемический подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). С 1 по 21 июля текущего года показатель заболеваемости составил 0,3 на 100 тыс. населения региона. Случаи заражения зарегистрированы в Перми, Краснокамске, Кунгуре и Пермском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.

Всего за первые полгода 2024 года показатель заболеваемости ЭВИ в Прикамье — 0,28 случаев на 100 тыс. населения (среднемноголетний уровень — 0,51). Для профилактики ЭВИ особое внимание должно уделяться организации мероприятий в летних детских лагерях. Персонал учреждений должен организовывать утренние фильтры, питьевой режим, проводить текущую дезинфекцию и обследование воды бассейнов на энтеровирус.

Опасность и источник заражения

Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых разными серотипами энтеровирусов. Характеризуется многообразием клинических проявлений, может привести к поражению практически всех органов и систем.

Группой риска по заболеваемости ЭВИ является детское население — среди детей зарегистрировано 85% случаев инфицирования. Наибольшие показатели заболеваемости в Прикамье зафиксированы в группе детей в возрасте до года — 17,3 на 100 тыс. человек и, а группе 1-2 года — 16,6 на 100 тыс. населения.

Источником ЭВИ является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Инфицированные люди наиболее опасны для окружающих в ранние периоды инфекции. Механизмом передачи является фекально-оральный, аэрогенный и вертикальный, пути передачи — водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный.

Симптомы энтеровируса

У заболевших проявляются разнообразные симптомы, например:

  • герпетическая ангина;
  • высыпания на коже туловища, конечностей и/или на лице в области ротовой полости;
  • расстройства пищеварения;
  • высокая температура тела, слабость;
  • насморк;
  • головные и мышечные боли.

Наиболее опасной формой ЭВИ является серозный вирусный менингит.

Как защитить себя от энтеровирусной инфекции

  1. Мойте руки с мылом после посещения туалета и перед едой.
  2. Тщательно мойте фрукты и овощи, сухофрукты и ошпаривайте их кипятком.
  3. Тщательно обрабатывайте поверхность бахчевых культур — арбузов, дынь, тыкв — перед нарезкой.
  4. Пейте только бутилированную воду промышленного производства или кипяченую.
  5. Избегайте контактов с людьми с признаками инфекционных заболеваний.
  6. Купайтесь только на специально оборудованных пляжах или в бассейнах, где проводится обеззараживание и контроль качества воды.
  7. Защищайте пищу от мух и других насекомых.
  8. Не используйте для напитков лед, приготовленный из воды неизвестного качества.
  9. Не трогайте лицо, нос и глаза грязными руками.
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#Здоровье#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Болезнь#Инфекция
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