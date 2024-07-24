В Прикамье начался подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как уберечь себя?

Группой риска по заболеваемости ЭВИ является детское население — среди детей зарегистрировано 85% случаев инфицирования. Наибольшие показатели заболеваемости в Прикамье зафиксированы в группе детей в возрасте до года — 17,3 на 100 тыс. человек и, а группе 1-2 года — 16,6 на 100 тыс. населения.