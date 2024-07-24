В Прикамье начался подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как уберечь себя?

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:09
В Пермском крае начался эпидемический подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями (ЭВИ). С 1 по 21 июля текущего года показатель заболеваемости составил 0,3 на 100 тыс. населения региона. Случаи заражения зарегистрированы в Перми, Краснокамске, Кунгуре и Пермском муниципальном округе, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Всего за первые полгода 2024 года показатель заболеваемости ЭВИ в Прикамье — 0,28 случаев на 100 тыс. населения (среднемноголетний уровень — 0,51). Для профилактики ЭВИ особое внимание должно уделяться организации мероприятий в летних детских лагерях. Персонал учреждений должен организовывать утренние фильтры, питьевой режим, проводить текущую дезинфекцию и обследование воды бассейнов на энтеровирус.
Энтеровирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых разными серотипами энтеровирусов. Характеризуется многообразием клинических проявлений, может привести к поражению практически всех органов и систем.
Группой риска по заболеваемости ЭВИ является детское население — среди детей зарегистрировано 85% случаев инфицирования. Наибольшие показатели заболеваемости в Прикамье зафиксированы в группе детей в возрасте до года — 17,3 на 100 тыс. человек и, а группе 1-2 года — 16,6 на 100 тыс. населения.
Источником ЭВИ является больной человек или инфицированный бессимптомный носитель вируса. Инфицированные люди наиболее опасны для окружающих в ранние периоды инфекции. Механизмом передачи является фекально-оральный, аэрогенный и вертикальный, пути передачи — водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный.
У заболевших проявляются разнообразные симптомы, например:
Наиболее опасной формой ЭВИ является серозный вирусный менингит.