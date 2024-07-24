В Роспотребнадзоре сообщили, что лихорадка Западного Нила появилась в России

Раньше почти все случаи данной лихорадки с собой привозили туристы, но, как отмечает пресс-служба ведомства, в 2024 году, чтобы ей заразится больше не нужно отправляться в тропики. Болезнь может встретиться уже даже в центральных районах страны. Однако пока речь идет о единичных случаях заболевания. Ее переносчиками являются не только комары, но и голуби с воронами, пишет ИА RuNews24.ru.