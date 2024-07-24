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Published Сегодня, 06:00

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

В Роспотребнадзоре сообщили, что лихорадка Западного Нила появилась в России

24 июля 2024, 06:00
Теперь болезнь можно встретить не только в тропиках и на юге страны, а в Поволжье и даже севернее. Всему виной оказывается аномальная жара в этом году и глобальное потепление.

Роспотребнадзор заявил, что в России были обнаружены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Данная болезнь является очень редким и экзотическим гостем в российских широтах, но из-за изменений климата и аномальной жары она стала комфортнее себя чувствовать внутри страны.

Раньше почти все случаи данной лихорадки с собой привозили туристы, но, как отмечает пресс-служба ведомства, в 2024 году, чтобы ей заразится больше не нужно отправляться в тропики. Болезнь может встретиться уже даже в центральных районах страны. Однако пока речь идет о единичных случаях заболевания. Ее переносчиками являются не только комары, но и голуби с воронами, пишет ИА RuNews24.ru.

Зачастую у больного не проявляется никаких симптомов, но в 20% случаев болезнь приобретает тяжелую форму и сопровождается температурой, которая может достигать 40 градусов, а также интоксикацией, ознобом и сильной головной болью.

#Алина Бурова
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