В Роспотребнадзоре сообщили, что лихорадка Западного Нила появилась в России

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Updated Сегодня, 08:06
Роспотребнадзор заявил, что в России были обнаружены случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. Данная болезнь является очень редким и экзотическим гостем в российских широтах, но из-за изменений климата и аномальной жары она стала комфортнее себя чувствовать внутри страны.
Раньше почти все случаи данной лихорадки с собой привозили туристы, но, как отмечает пресс-служба ведомства, в 2024 году, чтобы ей заразится больше не нужно отправляться в тропики. Болезнь может встретиться уже даже в центральных районах страны. Однако пока речь идет о единичных случаях заболевания. Ее переносчиками являются не только комары, но и голуби с воронами, пишет ИА RuNews24.ru.
Зачастую у больного не проявляется никаких симптомов, но в 20% случаев болезнь приобретает тяжелую форму и сопровождается температурой, которая может достигать 40 градусов, а также интоксикацией, ознобом и сильной головной болью.