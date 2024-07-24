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В Верещагинском округе простятся с 21-летним погибшим на СВО рядовым

В Верещагинском округе простятся с 21-летним погибшим на СВО рядовым

24 июля 2024, 10:11
Фото: пресс-служба администрации Верещагинского городского округа
Молодому человеку в августе исполнилось бы 22 года.

В ходе СВО погиб уроженец Верещагинского городского округа, рядовой, гранатометчик мотострелкового отделения Даниил Безгодов. Молодой человек погиб 20 июня, ему был 21 год.

Даниил родился 22 августа 2002 года в деревне Мухино Верещагинского района. Окончил Сепычевскую школу, потом семья переехала в Пермь. Юноша работал в сетевых магазинах. У него остались мать, отец и братья.

Завтра, 25 июля, состоится прощание с рядовым. Оно пройдет в деревне Ивашково (ул. Мухинская, 8). Церемония прощания начнется в 11:00, траурный митинг в 11:30, отпевание с 12:00 пройдет в Предтеченской церкви (село Сепыч, ул. Ленина, 4).

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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