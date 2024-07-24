В Верещагинском округе простятся с 21-летним погибшим на СВО рядовым

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В ходе СВО погиб уроженец Верещагинского городского округа, рядовой, гранатометчик мотострелкового отделения Даниил Безгодов. Молодой человек погиб 20 июня, ему был 21 год.
Даниил родился 22 августа 2002 года в деревне Мухино Верещагинского района. Окончил Сепычевскую школу, потом семья переехала в Пермь. Юноша работал в сетевых магазинах. У него остались мать, отец и братья.
Завтра, 25 июля, состоится прощание с рядовым. Оно пройдет в деревне Ивашково (ул. Мухинская, 8). Церемония прощания начнется в 11:00, траурный митинг в 11:30, отпевание с 12:00 пройдет в Предтеченской церкви (село Сепыч, ул. Ленина, 4).