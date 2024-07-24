Власти Перми увеличили штрафы за некачественную уборку улиц

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Администрация Перми заключила новые трёхлетние контракты на содержание дорог, об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин. По словам мэра, были ужесточены требования к подрядчикам — увеличены штрафы за некачественную и несвоевременную уборку улиц. Также, приёмка работ будет выполняться по качеству содержания, а не по количеству проведенных работ.
Соглашения содержат требования к обслуживанию дорожной сети города как в летний, так и в зимний период. За счет дополнительного финансирования зимой будет увеличено количество обработок реагентами дорог всех категорий, в том числе частного сектора. Возрастет и площадь вывоза снега с внутриквартальных проездов. Летом будут чаще мыть дорогу, карманы и тротуары, а также чаще косить газон на дорогах.