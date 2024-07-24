Власти Перми увеличили штрафы за некачественную уборку улиц

Соглашения содержат требования к обслуживанию дорожной сети города как в летний, так и в зимний период. За счет дополнительного финансирования зимой будет увеличено количество обработок реагентами дорог всех категорий, в том числе частного сектора. Возрастет и площадь вывоза снега с внутриквартальных проездов. Летом будут чаще мыть дорогу, карманы и тротуары, а также чаще косить газон на дорогах.