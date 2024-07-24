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Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Восемь баров Перми вошли в лонг-лист всероссийской премии

Восемь баров Перми вошли в лонг-лист всероссийской премии

24 июля 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
На всероссийской премии Where2drink.Russian bar awards определяют лучшие бары страны.

Пермские бары вошли в лонг-лист всероссийской премии Where2drink.Russian bar awards. В топ попали рюмочные и гриль-бар. Информация об этом появилась на официальном сайте премии.

В список лучших баров вошли восемь пермских заведений. Среди них рюмочная и шашлычная «Искра и пламя», гриль-бар Rob Roy, пивбар Smoky Dog, бар SpeakEasy, а также коктейльный бар Curtiss, паб и бар The Butcher’s Daughter, рюмочная «Парадная» и Gatsby’s Bar & Grill.

Премия Where2drink.Russian Bar Awards является ежегодной премией, которую вручают барам по всей России, от Калининграда до Владивостока. Экспертов подбирают с помощью тайного голосования за месяц до официальной церемонии вручения наград, однако имена членов жюри остаются в секрете до начала церемонии.

После награждения экспертный совет составляет ежегодный рейтинг, который является путеводителем по лучшим заведениям для отдыха с напитками.

Ранее стало известно, что пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen вошел в ТОП-100 по версии российской независимой ресторанной премии WHERETOEAT-2024. Ресторан занял 74-75 строчку в топе ресторанов и стал единственным пермским заведением, которое вошло в список лучших заведений страны.

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#Пермь#Ресторан#Премии#Награды#Бары
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