Восемь баров Перми вошли в лонг-лист всероссийской премии

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Пермские бары вошли в лонг-лист всероссийской премии Where2drink.Russian bar awards. В топ попали рюмочные и гриль-бар. Информация об этом появилась на официальном сайте премии.
В список лучших баров вошли восемь пермских заведений. Среди них рюмочная и шашлычная «Искра и пламя», гриль-бар Rob Roy, пивбар Smoky Dog, бар SpeakEasy, а также коктейльный бар Curtiss, паб и бар The Butcher’s Daughter, рюмочная «Парадная» и Gatsby’s Bar & Grill.
Премия Where2drink.Russian Bar Awards является ежегодной премией, которую вручают барам по всей России, от Калининграда до Владивостока. Экспертов подбирают с помощью тайного голосования за месяц до официальной церемонии вручения наград, однако имена членов жюри остаются в секрете до начала церемонии.
После награждения экспертный совет составляет ежегодный рейтинг, который является путеводителем по лучшим заведениям для отдыха с напитками.
Ранее стало известно, что пермский ресторан Nolan Wine & Kitchen вошел в ТОП-100 по версии российской независимой ресторанной премии WHERETOEAT-2024. Ресторан занял 74-75 строчку в топе ресторанов и стал единственным пермским заведением, которое вошло в список лучших заведений страны.