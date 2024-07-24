Восемь баров Перми вошли в лонг-лист всероссийской премии

Премия Where2drink.Russian Bar Awards является ежегодной премией, которую вручают барам по всей России, от Калининграда до Владивостока. Экспертов подбирают с помощью тайного голосования за месяц до официальной церемонии вручения наград, однако имена членов жюри остаются в секрете до начала церемонии.