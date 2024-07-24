Вышел тизер сериала «Юг» с юным актером «Слова пацана» из Лысьвы в главной роли

В сериале «Юг» рассказывается история зажатого, скромного мальчика, которого воспитывала бабушка. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он не видел никогда. На свой 14-й день рождения мальчик нашел в бабушкином шкафу деньги, присылаемые его отцом. Тогда он решает найти папу и отправляется в путешествие через всю Россию. Подросток посетит красивые уголки страны и познакомится с разными людьми.