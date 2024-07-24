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онлайн-кинотеатр Okko

Вышел тизер сериала «Юг» с юным актером «Слова пацана» из Лысьвы в главной роли

24 июля 2024, 06:39
Фото: скриншот тизера фильма
онлайн-кинотеатр Okko
Точные сроки выхода проекта пока не озвучиваются.

В сети появился тизер сериала «Юг», в котором главную роль сыграл звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников. Кино выйдет на онлайн-платформе Okko, которая и опубликовала видео, рассказал актер в своем Telegram-канале.

В сериале «Юг» рассказывается история зажатого, скромного мальчика, которого воспитывала бабушка. Мама Юга умерла, когда ему было три года, а отца он не видел никогда. На свой 14-й день рождения мальчик нашел в бабушкином шкафу деньги, присылаемые его отцом. Тогда он решает найти папу и отправляется в путешествие через всю Россию. Подросток посетит красивые уголки страны и познакомится с разными людьми.

Режиссер-постановщик сериала Иван Соснин, автор сценария и креативный продюсер Алим Бесчоков, а оператор-постановщик Игорь Киселев. Главные роли в «Юге» сыграли Ярослав Могильников, Надежда Маркина и Тимофей Трибунцев. Также в сериале зритель увидит актеров Юрия Колокольникова, Александра Яценко, Антона Кузнецова, Юлию Снигирь и других.

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#Видео#Общество#Пермь#Кино#Актер#Сериал#Слово пацана#Ярослав Могильников
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