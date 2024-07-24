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Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском

Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском

24 июля 2024, 08:29
Фото: Читатель properm.ru
В мэрии прокомментировали происходящее.

Жители многоквартирного дома в Перми на ул. Крисанова, 77, ведут борьбу с фруктовым киоском. По словам читательницы Properm.ru, на территории ТСЖ «Крисанова 73» в течении почти трех месяцев происходит несанкционированная торговля фруктами.

Как сообщает пермячка, ранее киоск был демонтирован, но продажа продолжилась в палатке. На ночь ее окружают машинами, чтоб не разобрали. По утверждению женщины, торговцы начали угрожать жителям дома, обращения в надзорные органы не помогают. Жильцы написали несколько жалоб в полицию, а 21 июля обратились в прокуратуру.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию города. В ведомстве сообщили, что киоск был размещён на придомовой территории и демонтирован 14 июля по инициативе председателя ТСЖ подрядчиком. Палатка была установлена также в границах придомовой территории.

— Оснований для демонтажа у администрации района нет. В рамках имеющихся полномочий, направлены письма в ресурсоснабжающие организации, также в известность будет поставлен надзорный орган в сфере ЖКХ — Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края, — сказали в пресс-службе мэрии.
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#Пермь#Прокуратура#Полиция#Тсж#Администрация#Демонтаж#Нарушение#Городская администрация#Жалобы#Жители#Инспекция#Многоэтажка#Фруктовый киоск#Палатка#Ресурсоснабжение
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