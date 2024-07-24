Жители многоэтажки в Перми ведут ожесточенную борьбу с фруктовым киоском

Как сообщает пермячка, ранее киоск был демонтирован, но продажа продолжилась в палатке. На ночь ее окружают машинами, чтоб не разобрали. По утверждению женщины, торговцы начали угрожать жителям дома, обращения в надзорные органы не помогают. Жильцы написали несколько жалоб в полицию, а 21 июля обратились в прокуратуру.