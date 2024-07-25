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Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Новый роман уральского писателя Алексея Иванова выйдет осенью 2024 года

«Березы с мертвецов растут». Обнародованы подробности о новом романе Алексея Иванова

25 июля 2024, 13:04
Фото: Соцсети Юлии Зайцевой

Новый роман уральского писателя Алексея Иванова выйдет осенью 2024 года

Читателям по фрагменту предлагается определить жанр произведения.

Опубликован фрагмент нового романа уральского автора Алексея Иванова. Он выйдет осенью 2024 года. Фрагментом произведения поделилась в соцсетях продюсер писателя Юлия Зайцева.

Роман называется «Вегетация». Он увидит свет осенью этого года. Юлия Зайцева предложила читателям определить жанр произведения по отрывку:

Впереди ниже по склону в тёмной зелени тонкими нитками замелькали
стволы берёз. Приближалась роща, в которой погибла бригада.
— Не пойду в берёзы! — заупрямилась Щука. — Они с мертвецов растут!
Молния в них не бьёт! Нож воткнёшь — молоко течёт!..
Егор Лексеич сердито толкнул Щуку в спину: топай давай.
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#Пермь#Культура#Алексей иванов#Писатель#Литература
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