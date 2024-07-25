«Березы с мертвецов растут». Обнародованы подробности о новом романе Алексея Иванова

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Опубликован фрагмент нового романа уральского автора Алексея Иванова. Он выйдет осенью 2024 года. Фрагментом произведения поделилась в соцсетях продюсер писателя Юлия Зайцева.
Роман называется «Вегетация». Он увидит свет осенью этого года. Юлия Зайцева предложила читателям определить жанр произведения по отрывку:
Впереди ниже по склону в тёмной зелени тонкими нитками замелькали
стволы берёз. Приближалась роща, в которой погибла бригада.
— Не пойду в берёзы! — заупрямилась Щука. — Они с мертвецов растут!
Молния в них не бьёт! Нож воткнёшь — молоко течёт!..
Егор Лексеич сердито толкнул Щуку в спину: топай давай.