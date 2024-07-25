Чиновницу пермского департамента избавили от неподтвержденных доходов в 4 млн

Прокурор Перми подал в суд иск о взыскании с чиновницы такой же суммы. Сегодня, 25 июля, это требование было удовлетворено. На деньги, находящиеся на банковских счетах ответчика, наложен арест. По данным Properm.ru, речь идет о сотруднице пермского департамента транспорта Шафиге Насибовой.