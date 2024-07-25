Чиновницу пермского департамента избавили от неподтвержденных доходов в 4 млн

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Сотрудница пермского департамента транспорта не смогла подтвердить 4 млн рублей дохода. Суд сегодня постановил забрать их у чиновницы, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
«Установлено, что на банковские счета муниципального служащего в 2022 году поступили денежные средства, значительно превышающие совокупный доход за три года. В ходе проверочных мероприятий законность получения денежных средств в размере 4 млн рублей не подтверждена», — говорится на официальном сайте ведомства.
Прокурор Перми подал в суд иск о взыскании с чиновницы такой же суммы. Сегодня, 25 июля, это требование было удовлетворено. На деньги, находящиеся на банковских счетах ответчика, наложен арест. По данным Properm.ru, речь идет о сотруднице пермского департамента транспорта Шафиге Насибовой.
Дептранс прокомментировал ситуацию. «Специалистами отдела по противодействию коррупции администрации Перми в рамках анализа сведений о доходах муниципального служащего были обнаружены нарушения. Специалисты администрации Перми направили эту информацию в прокуратуру в соответствии с установленными правилами. Личные данные муниципального служащего департамент транспорта не имеет права разглашать», — сообщили в мэрии.