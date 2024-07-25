ФК «Амкар» взял в аренду 19-летнего полузащитника из Оренбурга

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Футбольный клуб «Амкар Пермь» арендовал 19-летнего полузащитника Данила Капустянского из ФК «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба «Амкара».
30 октября Даниле исполнится 20 лет. В марте прошлого года он сыграл один матч за юношескую сборную России с командой Беларуси и забил гол. Парень может играть как в роли атакующего полузащитника, так и в качестве нападающего. Выступать за «Амкар» он будет под номером 37.