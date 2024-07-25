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ФК «Амкар» взял в аренду 19-летнего полузащитника из Оренбурга

ФК «Амкар» взял в аренду 19-летнего полузащитника из Оренбурга

25 июля 2024, 15:09
Фото: ФК «Амкар»
Данил Капустянский может играть как на позиции атакующего полузащитника, так и нападающего.
Сюжет
Амкар

Футбольный клуб «Амкар Пермь» арендовал 19-летнего полузащитника Данила Капустянского из ФК «Оренбург». Об этом сообщает пресс-служба «Амкара».

30 октября Даниле исполнится 20 лет. В марте прошлого года он сыграл один матч за юношескую сборную России с командой Беларуси и забил гол. Парень может играть как в роли атакующего полузащитника, так и в качестве нападающего. Выступать за «Амкар» он будет под номером 37.

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#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар#Амкар-Пермь
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