ФК «Амкар» взял в аренду 19-летнего полузащитника из Оренбурга

30 октября Даниле исполнится 20 лет. В марте прошлого года он сыграл один матч за юношескую сборную России с командой Беларуси и забил гол. Парень может играть как в роли атакующего полузащитника, так и в качестве нападающего. Выступать за «Амкар» он будет под номером 37.