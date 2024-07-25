Главой Ленинского района может стать топ-менеджер «Еврохима»

Константин Доратовский родился 26 июля 1984 года в Череповце. Окончил инженерный факультет Череповецкого государственного университета по специальности «Экспертная деятельность в металлургии», а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета по специальности «Инновационный менеджмент». А позже работал менеджером в дирекции по трансформации и департаменте стратегии операционных улучшений пермского «Еврохима», а также работал в АО «Северсталь». В последние годы был в должности главного эксперта в московском ООО «АИМ Менеджмент».