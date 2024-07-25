Главой Ленинского района может стать топ-менеджер «Еврохима»

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
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Updated Сегодня, 08:08
Новым главой администрации Ленинского района Перми станет вологжанин Константин Дароватовский. Ранее мужчина работал в сфере промышленного менеджмента — основная карьера была связана с АО МХК «Еврохим». В ближайшее время его назначат исполняющим обязанности главы администрации Ленинского района, сообщает «Коммерсант Прикамье».
Константин Доратовский родился 26 июля 1984 года в Череповце. Окончил инженерный факультет Череповецкого государственного университета по специальности «Экспертная деятельность в металлургии», а также экономический факультет Вологодского государственного технического университета по специальности «Инновационный менеджмент». А позже работал менеджером в дирекции по трансформации и департаменте стратегии операционных улучшений пермского «Еврохима», а также работал в АО «Северсталь». В последние годы был в должности главного эксперта в московском ООО «АИМ Менеджмент».
Экс-глава Ленинского района Перми Александр Русанов покинул должность 22 июня 2024 года. Через три дня его назначили исполняющим обязанности главы администрации Соликамского округа. Позже говорили, что на его должность будет назначена экс-депутат заксобрания Пермского края Татьяна Шестакова, которая сейчас представляет Ленинский район.