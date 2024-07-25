Госдума внесла поправки в правила налогообложения при продаже квартир

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 09:52
Также в законе отдельно прописана ситуация, когда квартира, из которой выделена доля для продажи, была получена с использованием материнского капитала.
В этом случае срок владения начинается с момента получения права собственности на квартиру получателем материнского капитала.
Нововведения также касаются квартир, приобретенных с использованием материнского капитала. В этом случае срок владения начнется с момента получения права собственности на квартиру. Эти поправки направлены на устранение неясностей в налоговом законодательстве и упрощение налогообложения при продаже долей недвижимости, пишет ИА RuNews24.ru.
При продаже квартиры в России необходимо учитывать налоги, которые могут возникнуть в зависимости от срока владения недвижимостью и ряда других факторов. Если вы владели квартирой менее трех лет (для жилья, полученного в дар от близких родственников, по наследству, по договору ренты) или менее пяти лет (для остальных случаев), вам нужно будет заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если вы владели квартирой дольше этих сроков, налог платить не нужно.