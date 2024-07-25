Госдума внесла поправки в правила налогообложения при продаже квартир

При продаже квартиры в России необходимо учитывать налоги, которые могут возникнуть в зависимости от срока владения недвижимостью и ряда других факторов. Если вы владели квартирой менее трех лет (для жилья, полученного в дар от близких родственников, по наследству, по договору ренты) или менее пяти лет (для остальных случаев), вам нужно будет заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Если вы владели квартирой дольше этих сроков, налог платить не нужно.