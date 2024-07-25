Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Вчера, 24 июля, из реки Сергинка извлекли тело 59-летнего мужчины. Сообщение о том, что вблизи села Серга на воде кружит лодка без людей, поступило на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского округа вечером.
На место происшествия выехали спасатели. По прибытию бригады, помощь не потребовалась. Пермяков из воды достали очевидцы. К сожалению, один человек погиб, второго (мужчину 37 лет) удалось спасти.
Напомним, что 20 июля в 11:40, из реки Сергинка в селе Серга также было извлечено тело мужчины без признаков жизни. Как рассказали в спасательной службе, компания друзей употребляла алкоголь у берега, место для купания оборудовано не было. Один из приятелей зашёл в реку и, к сожалению, уже не вышел.