Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины

Напомним, что 20 июля в 11:40, из реки Сергинка в селе Серга также было извлечено тело мужчины без признаков жизни. Как рассказали в спасательной службе, компания друзей употребляла алкоголь у берега, место для купания оборудовано не было. Один из приятелей зашёл в реку и, к сожалению, уже не вышел.