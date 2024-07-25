properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:59

Published Сегодня, 08:59

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины

Из реки Сергинка в Прикамье извлекли тело еще одного мужчины

25 июля 2024, 08:59
Фото: Изображение Midjourney
Очевидцы сообщили, что рядом с селом на реке кружит лодка без людей.
Сюжет
Дтп

Вчера, 24 июля, из реки Сергинка извлекли тело 59-летнего мужчины. Сообщение о том, что вблизи села Серга на воде кружит лодка без людей, поступило на телефон Поисково-спасательной службы Кунгурского округа вечером.

На место происшествия выехали спасатели. По прибытию бригады, помощь не потребовалась. Пермяков из воды достали очевидцы. К сожалению, один человек погиб, второго (мужчину 37 лет) удалось спасти.

Напомним, что 20 июля в 11:40, из реки Сергинка в селе Серга также было извлечено тело мужчины без признаков жизни. Как рассказали в спасательной службе, компания друзей употребляла алкоголь у берега, место для купания оборудовано не было. Один из приятелей зашёл в реку и, к сожалению, уже не вышел.

Читайте также:
В Прикамье 14 июля в лесу заблудились две пожилые женщиныВ Прикамье в ходе ДТП с КамАЗом погиб 81-летний мужчинаВ Кунгуре из реки Сылва достали тело мужчины
#Дтп#Происшествие#Спасатели#Спасение#Прикамье#Лодка#Мужчина#Тело#Погибший#Кунгурский округ#Поисково-спасательная служба#Сергинка
Подпишитесь
Ветреная и дождливая погода ожидает жителей Прикамья в эту пятницу
Сегодня, 10:09
Сотрудники ФСБ задержали в Березниках организаторов подпольного казино
Сегодня, 08:38
В Пермском крае резко выросла стоимость бензина марки АИ-98
Сегодня, 08:11
Главой Ленинского района может стать топ-менеджер «Еврохима»
Сегодня, 08:06
В Пермском округе может появиться комиссия по контролю за безбилетными пассажирами
Сегодня, 05:45
После публикации Properm.ru пермякам на Садовом дали горячую воду. Но не всем
Сегодня, 05:44