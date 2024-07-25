КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич рассказал, что на платформе МСП.РФ будет осуществляться сбор и актуализация информации о потребностях регионов в инфраструктуре, а также о доступных земельных участках для реализации таких инициатив и иных мерах поддержки. По его словам, это создаст условия для малого бизнеса, чтобы изучить потребности и выявить новые привлекательные для туристов направления. Корпорация МСП совместно с регионами будет оказывать содействие в подготовке проектов и привлечении банковских инвестиций для их реализации, добавил Исаевич.