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КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

КМСП запустит программу поддержки для открытия нового бизнеса на автомаршрутах

25 июля 2024, 11:28
Фото: 1MI
В сентябре по инициативе президента России Корпорация МСП (КМСП) совместно с Министерством экономического развития РФ и региональными властями начнет внедрение новой программы.

Эта инициатива направлена на оказание помощи предпринимателям, стремящимся развивать свой бизнес по пути следования туристических автомаршрутов, которые в настоящее время разрабатываются в регионах, пишет ТАСС.

В ходе реализации программы КМСП поможет в создании многофункциональных зон, гостиниц, глемпингов, пунктов питания и других объектов инфраструктуры, потребность в которых будут определять регионы. Компания вместе с властями регионов полностью намерена структурировать проекты, чтобы привлечь банковское финансирование, а также помочь в выборе и оформлении площадок для реализации инициатив.

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, для полноценного развития автотуризма необходимо построить соответствующую инфраструктуру, и малый и средний бизнес способен выполнить эту задачу. При этом реализация инициативы будет способствовать комплексному развитию туристической отрасли с участием малого и среднего бизнеса. Главной целью министр назвал обеспечение комфортных и безопасных условий для путешественников и улучшение инфраструктуры для доступа к туристическим достопримечательностям.

Генеральный директор КМСП Александр Исаевич рассказал, что на платформе МСП.РФ будет осуществляться сбор и актуализация информации о потребностях регионов в инфраструктуре, а также о доступных земельных участках для реализации таких инициатив и иных мерах поддержки. По его словам, это создаст условия для малого бизнеса, чтобы изучить потребности и выявить новые привлекательные для туристов направления. Корпорация МСП совместно с регионами будет оказывать содействие в подготовке проектов и привлечении банковских инвестиций для их реализации, добавил Исаевич.

Напомним: по указанию президента после совещания с членами правительства Корпорация МСП должна организовать поддержку и сопровождение инвестиционных инициатив малых и средних предприятий, включая проекты в сфере автотуризма и гостиничного сервиса.

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