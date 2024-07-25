Корпорация МСП увеличила объем льготной лизинговой поддержки почти вдвое

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, в беседе с ТАСС отметил, что корпорация продолжит оказывать лизинговую поддержку тем предприятиям, которые инвестируют в модернизацию собственных производств. Он подчеркнул, что поддержка производственных малых компаний важна, так как они являются драйвером развития экономики. Исаевич пояснил, что с помощью льготного лизинга предприниматели смогут приобрести оборудование по низким ставкам.
Лидерами среди получателей льготного лизинга стали машиностроение и металлообработка, химическая и пищевая промышленность. Среди регионов первенство удерживают Московская область, Санкт-Петербург и Челябинская область.
Сообщается, что программа льготного лизинга позволяет получить финансирование на сумму от полумиллиона до пятидесяти миллионов рублей по ставке от шести до восьми процентов на срок от 13 месяцев до 7 лет.
Выплата лизинговых платежей начинается только после поставки оборудования. Поручительство РГО позволяет приобрести оборудование без первоначального взноса. Заявку на участие в программе можно подать онлайн с помощью платформы МСП.РФ.
Лизинговая поддержка осуществляется благодаря Минэкономразвития в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ.