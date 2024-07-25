Корпорация МСП увеличила объем льготной лизинговой поддержки почти вдвое

Александр Исаевич, гендиректор Корпорации МСП, в беседе с ТАСС отметил, что корпорация продолжит оказывать лизинговую поддержку тем предприятиям, которые инвестируют в модернизацию собственных производств. Он подчеркнул, что поддержка производственных малых компаний важна, так как они являются драйвером развития экономики. Исаевич пояснил, что с помощью льготного лизинга предприниматели смогут приобрести оборудование по низким ставкам.