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На двух улицах Перми продлили ограничение движения транспорта

На двух улицах Перми продлили ограничение движения транспорта

25 июля 2024, 04:44
Фото: 1MI
Информацию об этом опубликовал краевой минтранс.

Минтранс Пермского края продлил ограничение движения транспорта по двум улицам в Перми. Речь идёт об ул. Сокольской и ул. Малой. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Движение транспорта по ул. Сокольской на участке от ул. Юнг Прикамья до ул. Судозаводской в микрорайоне Новые Водники будет приостановлено до 00:00 1 августа в связи со строительством газопровода. Движение по ул. Малой в микрорайоне Новоплоский будет запрещено до 23:00 31 июля.

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#Пермь#Ограничение движения#Минтранс#Улица Сокольская#Улица Малая
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