На двух улицах Перми продлили ограничение движения транспорта

Движение транспорта по ул. Сокольской на участке от ул. Юнг Прикамья до ул. Судозаводской в микрорайоне Новые Водники будет приостановлено до 00:00 1 августа в связи со строительством газопровода. Движение по ул. Малой в микрорайоне Новоплоский будет запрещено до 23:00 31 июля.