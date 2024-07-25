На двух улицах Перми продлили ограничение движения транспорта

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Минтранс Пермского края продлил ограничение движения транспорта по двум улицам в Перми. Речь идёт об ул. Сокольской и ул. Малой. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.
Движение транспорта по ул. Сокольской на участке от ул. Юнг Прикамья до ул. Судозаводской в микрорайоне Новые Водники будет приостановлено до 00:00 1 августа в связи со строительством газопровода. Движение по ул. Малой в микрорайоне Новоплоский будет запрещено до 23:00 31 июля.